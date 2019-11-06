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В Беларуси растет число тех, кто уезжает жить на пенсии в США, Израиле и ЕС, а выплаты получает на родине

07.11.2019 12:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси растет число тех, кто получает пенсии на родине, но проживает за границей. На 1 октября насчитывалось 7788 таких пенсионеров. Это следует из данных ФСЗН. Годом ранее — 6937 человек. Среди стран, в которые перечисляют пенсии белорусам, — Израиль, США, Россия, Вьетнам, Украина, а также некоторые европейские — Германия, Латвия, Литва, Польша. Выплаты за границу на начало ноября прошлого года перечисляли 7069 пенсионерам (ранее — 6937), следует из данных ФСЗН.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

При этом на начало октября этого года пенсии в Беларуси получали 27 787 иностранцев — из Азербайджана, Латвии, России, Украины, Литвы и Польши. Годом ранее — 26 367 человек. Эти иностранцы проживают в нашей стране.

Пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами. К примеру, Беларусь заключила двусторонние соглашения с Украиной, Молдовой и Таджикистаном, по которым пенсионное обеспечение граждан этих государств происходит по законодательству страны, на территории которой они проживают.

Напомним, с 1 октября начал действовать договор о пенсионном обеспечении между Чехией и Беларусью.

Сколько денег власти планируют на выплаты пенсий иностранцам, а сколько по факту выплачивают?

На 2019 год в бюджете ФСЗН на выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам запланированы почти 103 миллиона рублей. За первое полугодие выплачено 48,2 миллиона рублей.

На 2018 год эта сумма была запланирована на уровне 92,1 миллиона рублей, а по факту было выплачено 87,9 миллиона рублей. За весь 2017 год эта сумма составила 81 миллион рублей. Основная часть пенсий выплачивалась тем, кто прибыл из России.

За весь 2017 год эта сумма составила 81 миллион рублей (при плане в 81,6 миллиона рублей). Основная часть пенсий выплачивалась тем, кто прибыл из России.

 
 
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В Беларуси растет число тех, кто получает пенсии на родине, но проживает за границей.
 
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