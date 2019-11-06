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Как будто играли в FIFA: смотрите, какой гол закатил «Тоттенхэм»
Источник материала: Tut.by
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» победил в гостях «Црвену Звезду».
Счет в игре был открыт на 34-й минуте. «Шпоры» умчались в быструю контратаку и вывели на ударную позицию Харри Кейна, который угодил в штангу. Вторая волна атаки закончилась попаданием Сон Хын Мина в перекладину — и только после этого Джовани Ло Чельсо отправил мяч в сетку.
В итоге матч закончился со счетом 4:0, голы забили Сон Хын Мин (дважды) и Эриксен.
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