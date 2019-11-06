ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси

07.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси

Совет Республики — палата территориального представительства.

Выборы членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва проходят в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы пройдет в каждой области и Минске на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета.

Заседание Минского городского Совета депутатов
 
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
 
Заседание Гродненского областного Совета депутатов
 
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
 
Заседание Минского областного Совета депутатов
 
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
 
Заседание Могилевского областного Совета депутатов 
 
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
 
Совет Республики — палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека. Почти все из них работают на общественных началах. Только председатель Совета Республики, вице-спикер, председатели постоянных комиссий являются освобожденными работниками и получают зарплату.

Итоги выборов ЦИК подведет 12 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Республики — палата территориального представительства. Выборы членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва проходят в Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Столики с вином на Мавзолее. Как отмечали годовщину Октября в СССР?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика