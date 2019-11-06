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Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси
07.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Совет Республики — палата территориального представительства.
Выборы членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва проходят в Беларуси, сообщает
Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы пройдет в каждой области и Минске на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета.
Заседание Минского городского Совета депутатов
Заседание Гродненского областного Совета депутатов
Заседание Минского областного Совета депутатов
Заседание Могилевского областного Совета депутатов
Совет Республики — палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека. Почти все из них работают на общественных началах. Только председатель Совета Республики, вице-спикер, председатели постоянных комиссий являются освобожденными работниками и получают зарплату.
Итоги выборов ЦИК подведет 12 ноября.
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Совет Республики — палата территориального представительства. Выборы членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва проходят в Беларуси,...
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