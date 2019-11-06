Два пуда – одной рукой: гродненский спортсмен установил рекорд Беларуси в гиревом спорте

Источник материала: Вороновская газета

У гродненского гиревика Евгения Назаревича много титулов: заслуженный мастер спорта Международной федерации гиревых видов спорта, мастер спорта международного класса. И вот теперь он может смело прибавить к нему еще один — рекордсмен. Евгений установил очередной рекорд Беларуси в категории до 100 килограммов.

Две недели назад спортсмен вернулся из Закарпатья, где в Ужгороде проходил чемпионат Европы по гиревому спорту. Там Евгений в составе сборной Беларуси завоевал две золотые и одну серебряную награды. Медали высшей пробы атлету принесли двоеборье с гирей весом 32 килограмма, а также толчок по длинному циклу. Последнее упражнение считается среди гиревиков самым тяжелым как физически, так и технически. В командной эстафете сборная Беларуси взяла серебро. Николай Борило, спортсмен-любитель из Кореличского района, который вместе с Евгением представлял нашу страну на чемпионате, приехал из Украины также с золотом.





– Все эти награды – результат большой и плодотворной подготовки, – рассказывает гродненский рекордсмен. – Однако, решил, что ограничиваться только одним чемпионатом не стоит, и поэтому поехал также и на открытый кубок Минска. Его проводила Белорусская федерация гиревого спорта. Там я также выступил в двоеборье: толкнул две гири по 32 килограмма каждая 125 раз за 10 минут. За такой же промежуток времени сделал 180 рывков.







Итоговая сумма для спортсмена оказалась рекордной – 215 баллов (поскольку в зачет идет только половина рывка). Предыдущий результат в 211,5 баллов, кстати, также принадлежал гродненцу Сергею Мацко.

Календарь спортивный состязаний для белорусских гиревиков еще не закончился: 16–17 ноября в Гродно состоится чемпионат мира по гиревому спорту. В программу предстоящих соревнований включены Кубок мира по гиревому спорту и чемпионат Союзного государства. Также планируется провести инклюзивное соревнование по гиревому триатлону в сфере массового спорта.