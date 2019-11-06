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Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встретился с преподавателями и студентами ГрГУ имени Янки Купалы

07.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встретился с преподавателями и студентами ГрГУ имени Янки Купалы

Как отметил министр, посещение трудовых коллективов и учреждений образования – неотъемлемая часть его ежедневной работы. Он часто читает лекции в вузах, но выступать в родном университете для него особенно волнительно.

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встретился с преподавателями и студентами ГрГУ имени Янки Купалы

– Политика нашего государства строится таким образом, что все руководители, разных уровней, должны и открыто беседовать на самые важные темы. С одной стороны, это позволяет осветить работу того или иного госоргана, организации, а с другой – предоставить гражданам возможность спросить о том, что их волнует, – сказал Олег Слижевский.

В своем выступлении он обозначил задачи, которые стоят перед Министерством юстиции, а также подчеркнул важность нормативной составляющей.

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встретился с преподавателями и студентами ГрГУ имени Янки Купалы
Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встретился с преподавателями и студентами ГрГУ имени Янки Купалы

– Нормативный правовой акт – это документ, посредством которого госорган реализует свои властные полномочия, тем самым регулируя общественные отношения, жизнь населения страны. Поэтому ошибок здесь не должно быть. Сотрудники Минюста обязаны прогнозировать последствия принятия того или иного акта, относиться к своей работе очень ответственно, – подчеркнул Олег Слижевский.

Говоря о кадровом составе министерства, он обратил внимание на то, что в основном там работают молодые специалисты. К слову, сегодняшняя встреча не была исключительно монологом – министру юстиции задавали вопросы из зала на самые разные темы.

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встретился с преподавателями и студентами ГрГУ имени Янки Купалы

Отвечая, например, на вопросы студента-первокурсника, который уже сегодня задумывается о будущем трудоустройстве, он подчеркнул:

– Не нужно бояться большой конкуренции среди выпускников с юридическим образованием. Если вы успешно учитесь, охотно усваиваете знания, постоянно совершенствуетесь, занимаете активную жизненную позицию, являетесь творческим человеком, найти хорошее место работы можно.

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встретился с преподавателями и студентами ГрГУ имени Янки Купалы

Студентов также интересовал вопрос внедрения информационных технологий в работу органов юстиции. По словам министра, в этом направлении ведется значительная работа. В частности, создана информационная система принудительного исполнения, где база данных исполнительных производств интегрирована с базами данных других госорганов. Благодаря этому судебный исполнитель в автоматическом режиме получает информацию об имущественном положении и о месте получения доходов должников.

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встретился с преподавателями и студентами ГрГУ имени Янки Купалы
Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский встретился с преподавателями и студентами ГрГУ имени Янки Купалы

В ходе встречи речь шла также о тонкостях судебно-правовой реформы, регистрации политических партий и общественных объединений, процедуре проведения судебной экспертизы, реорганизации системы судов в стране и повышающемся в последнее время статусе судебных исполнителей. Олег Слижевский упомянул и специфику деятельности нотариусов, ведь руководство нотариатов тоже входит в полномочия Минюста.

Встреча вылилась в доверительный диалог. Преподаватели и студенты и задали министру юстиции немало вопросов. Их интересовала работа судов общей практики и экономических судов,  деятельность медиаторов и другие вопросы.

Ректор университета Ирина Китурко пригласила министра на первый съезд выпускников, который пройдет в будущем году и будет приурочен к 80-летию вуза.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Яна ХВЕДЧИНА
https://grodnonews.by/
 
 
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Как отметил министр, посещение трудовых коллективов и учреждений образования – неотъемлемая часть его ежедневной работы. Он часто читает лекции в вузах, но...
 
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