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12 ноября отменяются поезда на участке Слуцк-Солигорск

07.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В связи с ремонтными работами во вторник, 12 ноября, отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк.

  • №6521 Слуцк – Солигорск (отпр. из Слуцка в 6.03, приб. в Солигорск в 6.51);
  • №6522 Солигорск – Осиповичи (отпр. из Солигорска в 7.12, приб. в Слуцк в 7.59).

Поезд региональных линий эконом-класса №6523 Осиповичи–Солигорск 12 ноября отправится позже графика – в 11.37 (время отправления по графику – 11.00).

Подробная информация по телефону 105.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с ремонтными работами во вторник, 12 ноября, отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк.
 
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