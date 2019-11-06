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12 ноября отменяются поезда на участке Слуцк-Солигорск
07.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ремонтными работами во вторник, 12 ноября, отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк.
Поезд региональных линий эконом-класса №6523 Осиповичи–Солигорск 12 ноября отправится позже графика – в 11.37 (время отправления по графику – 11.00).
Подробная информация по телефону 105.
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В связи с ремонтными работами во вторник, 12 ноября, отменяются поезда региональных линий эконом-класса на участке Слуцк–Солигорск–Слуцк.
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