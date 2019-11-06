«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая свою секс-сцену в фильме

Источник материала: Tut.by

После выхода на большие экраны картины «Текст» Кристину Асмус затравили из-за постельной сцены с Иваном Янковским. В шоу Юлии Морозовой артистка прокомментировала мнение хейтеров и рассказала, как муж, юморист Гарик Харламов, отнесся к ажиотажу вокруг их семьи. Краткий пересказ размещен на «СтарХит».

По словам 31-летней артистки, супруг поддержал ее, предупредив о возможном негативе со стороны большинства. Да и Кристина прекрасно понимала, на что шла, и была готова к осуждениям.

— Я ожидала более жесткой реакции. Мой муж — один из самых известных людей в стране, я известна. Общество наше действительно не готово к такому. Даже увидев сцену поцелуя с Янковским, многие стали спрашивать, не графика ли это, монтаж, были ли дублеры. Даже это людей сильно шокировало, — поделилась она, подчеркнув, что никаких дублеров не было.

На самом деле Кристине было очень непросто раздеться перед камерой.

— Нам пришлось не только обнажить тело, но и душу. Играть любовь — очень тяжело. Мне надо было, чтобы зритель забыл о том, что я жена Гарика Харламова. Мне было очень трудно как женщине, как матери, как личности, которая себя часто стесняется. Всего было четыре дубля. Первые три были лайтовыми.

Вот четвертый вошел в финальный монтаж. Поначалу это были Кристина Асмус и Ваня Янковский, которые не могли пристроиться друг к другу, несмотря на то, что мы до этого много раз играли мужа и жену", — разоткровенничалась она.

Участие в столь откровенных сценах не раскрепостили Асмус. Впереди ее ожидают съемки в нижнем белье, но теперь она всерьез подумывает от них отказаться.

— Хватит с меня таких сцен. У меня не так много съемок, мне жалко, но как мужу, Гарику будет неприятно от комментариев после подобных сцен. Да, возможно мне придется платить неустойку, ведь придется искать актрису, снова устраивать пробы, но семья для меня важнее, — призналась она, вытирая слезы. — Нет, меня не зацепило создание «Текста», меня не зацепила реакция публики. Меня зацепило восприятие меня. Меня это раздражает просто эта борьба и доказательство себя в этой профессии, в этой жизни, среди своих коллег.