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Можно купить десять «двушек» в Минске. Вот сколько просят за участок в элитной Веснинке
Источник материала: Tut.by
Сейчас участок под строительство усадьбы можно купить только через аукцион или собственника. И если в пригороде Минска пока еще что-то предлагают на торгах, то в самой столице построиться можно только из расчета на частника, продающего участок с ветхим домом. Одно из самых лакомых мест — деревня
Участок расположен в 150 метрах от водохранилища Дрозды, что «обеспечит вам великолепный вид и море положительных эмоций», говорится в объявлении о продаже. Возможно, еще больше эмоций может вызвать цена надела: за стоимость одной сотки — 62,7 тысячи долларов — можно купить двухкомнатную квартиру в Минске.
В альтернативу в Веснинке есть еще пара вариантов: например, участок в 7,5 сотки за 350 тысяч долларов, по 46,6 тысячи долларов за сотку. Его преимущество, судя по объявлению, — в окружении: «Соседи знаменитые открытые люди: спортсмены, хирурги, ученые и др.».
Есть еще вариант в 5,3 сотки за 305 тысяч долларов, по 57,5 тысячи долларов за сотку.
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Посмотрели, почем земля в самом элитном поселке столицы.
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