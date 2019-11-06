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Можно купить десять «двушек» в Минске. Вот сколько просят за участок в элитной Веснинке

07.11.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас участок под строительство усадьбы можно купить только через аукцион или собственника. И если в пригороде Минска пока еще что-то предлагают на торгах, то в самой столице построиться можно только из расчета на частника, продающего участок с ветхим домом. Одно из самых лакомых мест — деревня Веснинка, вошедшая в черту города еще в 1974 году. Здесь строятся в основном чиновники, спортсмены и артисты, получившие землю по указу президента. Местных же почти не осталось: большая часть из них съехала, выгодно продав свои участки. Было время, когда цена доходила до полумиллиона долларов за надел. Впрочем, это еще не предел. Сейчас, например, на продажу выставили 11 соток за 690 тысяч долларов. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY


Веснинка раньше была деревней, а сейчас — элитный коттеджный поселок рядом с водохранилищем Дрозды

Участок расположен в 150 метрах от водохранилища Дрозды, что «обеспечит вам великолепный вид и море положительных эмоций», говорится в объявлении о продаже. Возможно, еще больше эмоций может вызвать цена надела: за стоимость одной сотки — 62,7 тысячи долларов — можно купить двухкомнатную квартиру в Минске.


Фото: скриншот с сайта realt.by

В альтернативу в Веснинке есть еще пара вариантов: например, участок в 7,5 сотки за 350 тысяч долларов, по 46,6 тысячи долларов за сотку. Его преимущество, судя по объявлению, — в окружении: «Соседи знаменитые открытые люди: спортсмены, хирурги, ученые и др.».


Фото: скриншот с сайта realt.by

Есть еще вариант в 5,3 сотки за 305 тысяч долларов, по 57,5 тысячи долларов за сотку.


Фото: скриншот с сайта realt.by
 
Теги: Минск
 
 
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