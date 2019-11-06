В 2020 году «Белавиа» начнет полеты из Минска в Вену

Источник материала: Аргументы и факты

В 2020 году белорусская авиакомпания «Белавиа» планирует открыть рейс «Минск-Вена». Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер.

Отметим, что сейчас полеты на линии «Вена-Минск-Вена» выполняет только авиакомпания «Австрийские авиалинии». После того, как рейсы начнет выполнять и «Белавиа», количество полетов по маршруту в неделю достигнет 14.

В «Белавиа» надеются, что выполнение собственных рейсов в Вену позволит белорусскому перевозчику увеличить объем экспорта услуг, а также проводить гибкую тарифную политику на данном направлении и представить пассажирам более привлекательное предложение. Также это будет способствовать созданию большего количества стыковок в Минске и, соответственно, увеличению транзитного пассажиропотока.