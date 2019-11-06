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Под Борисовом в результате столкновения Nissan и Mercedes погибла женщина

07.11.2019 12:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 7 ноября в Борисовском районе в результате лобового столкновения автомобилей погиб человек. 

Как сообщает МВД Беларуси, Nissan двигался по трассе М1. На 430 км неподалёку от деревни Дубовый Лог автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes. 

Под Борисовом в результате столкновения Nissan и Mercedes погибла женщина
Фото: МВД Беларуси 

Пассажирка Nissan получила тяжёлые травмы и скончалась в машине скорой помощи. Телесные повреждения получили ещё четыре человека. Двое, включая 7-летнего ребёнка, госпитализированы. 

К месту происшествия выбывали СОГ, сотрудники ГАИ, МЧС и медики. 

Под Борисовом в результате столкновения Nissan и Mercedes погибла женщина
Фото: МВД Беларуси 

В отношении водителя Nissan возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. 

На предыдущей неделе в Лепельском районе столкнулись две легковушки. 

Пострадали три человека – здесь подробности

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Новости Беларуси. В ночь на 7 ноября в Борисовском районе в результате лобового столкновения автомобилей погиб человек.  Как сообщает МВД Беларуси, Nissan двигался по...
 
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