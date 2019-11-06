Источник материала: Новости Волковыска

Совет Министров 18 октября принял решение по обязательному декларированию средств для стирки ввозимых из-за рубежа. Сделано это для защиты белорусского рынка от «небезопасной и некачественной продукции».

Это касается стиральных порошков, гранул, таблеток для посудомоечных машин, блоков, жидких средств.

Получить подробные комментарии в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пока не удалось.

Пока непонятно, коснется ли эта норма физических лиц при ввозе порошка для личного пользования. Будет ли ограничение по допустимому количеству синтетических средств. И что станет с ценами на стиральный порошок в Беларуси.

Постановление вступит в силу с апреля 2020 года.