Источник материала: Новости Волковыска

Ноябрь подарил нам 4 выходных. Это отличная возможность отдохнуть, повеселиться или провести время с пользой.

Для начала нужно определиться со своими желаниями и планами.

Спросите себя, хотите Вы провести время на диване перед любимым сериалом или хотите провести время активно?

Выбирайте вариант на свой вкус из нашего списка и наслаждайтесь выходными.

1. Приготовитьособенное блюдо

Может быть Вы давно хотели приготовить какое-то сложное блюдо, на которое в будние дни не хватает времени? Отправляйтесь в магазин, закупите все необходимое и приступайте. Порадуйте своих близких вкусным десертом или ужином.

2. Собрать друзей

В холодное время года совсем не хочется гулять под дождем или пронизывающим ветром. Можно собрать друзей у себя! Повод можно выдумать – репетиция Нового года или выход новой серии любимого сериала. Можно провести тематическую вечеринку – коктейльную или пижамную.

3. Разобрать шкаф и выставить ненужные вещи на продажу

В будние дни руки не всегда доходят до таких времязатратных дел. Разобрать шкафы, перебрать вещи. Отобрать ненужный хлам. А полезные, но ненужные вещи можно разместить на сайтах объявлений.

4.Уделить время детям

Проведите один день с детьми. Сходите на новый мультфильм в кинотеатр, свозите их на детский спектакль, в зоопарк, в интересный музей.Если своих детей нет, вспомните о своих племянниках или крестниках.

5.Подумать о здооровье

Давно хотели начать делать зарядку по утрам? Или посещать бассейн? Самое время, чтобы выяснить информацию о графике работы нужного заведения или найти подходящую диету.

6. Почитать

Что может быть лучше, чем провести час-другой в уединении с интересной книгой.

7.Заняться развитием себя

Саморазвитие и обучение модное сегодня движение. В интернете полно курсов, роликов на любой вкус. Хотите научиться обрабатывать видео? Или рисовать акварелью?

8.Сделать перестановку

А почему бы не устроить перестановку в квартире. Или в отдельно взятой комнате. Комод давно просится поменять его местом с диваном.

9.Запустить киномарафон

Скачайте свои любимые фильмы и включите их один за другим. Для усиления эффекта подготовьте поп-корн, напитки, пиццу.

10. Организовать выброс адреналина

Давно хотели покататься на коньках или лошадях? Поиграть в пейнтбол или прыгнуть с парашютом? Смелее! Разбавьте свою рутинную жизнь новыми красками.