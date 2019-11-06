Ноябрь подарил нам 4 выходных. Это отличная возможность отдохнуть, повеселиться или провести время с пользой.
Для начала нужно определиться со своими желаниями и планами.
Спросите себя, хотите Вы провести время на диване перед любимым сериалом или хотите провести время активно?
Выбирайте вариант на свой вкус из нашего списка и наслаждайтесь выходными.
1. Приготовитьособенное блюдо
Может быть Вы давно хотели приготовить какое-то сложное блюдо, на которое в будние дни не хватает времени? Отправляйтесь в магазин, закупите все необходимое и приступайте. Порадуйте своих близких вкусным десертом или ужином.
2. Собрать друзей
В холодное время года совсем не хочется гулять под дождем или пронизывающим ветром. Можно собрать друзей у себя! Повод можно выдумать – репетиция Нового года или выход новой серии любимого сериала. Можно провести тематическую вечеринку – коктейльную или пижамную.
3. Разобрать шкаф и выставить ненужные вещи на продажу
В будние дни руки не всегда доходят до таких времязатратных дел. Разобрать шкафы, перебрать вещи. Отобрать ненужный хлам. А полезные, но ненужные вещи можно разместить на сайтах объявлений.
4.Уделить время детям
Проведите один день с детьми. Сходите на новый мультфильм в кинотеатр, свозите их на детский спектакль, в зоопарк, в интересный музей.Если своих детей нет, вспомните о своих племянниках или крестниках.
5.Подумать о здооровье
Давно хотели начать делать зарядку по утрам? Или посещать бассейн? Самое время, чтобы выяснить информацию о графике работы нужного заведения или найти подходящую диету.
6. Почитать
Что может быть лучше, чем провести час-другой в уединении с интересной книгой.
7.Заняться развитием себя
Саморазвитие и обучение модное сегодня движение. В интернете полно курсов, роликов на любой вкус. Хотите научиться обрабатывать видео? Или рисовать акварелью?
8.Сделать перестановку
А почему бы не устроить перестановку в квартире. Или в отдельно взятой комнате. Комод давно просится поменять его местом с диваном.
9.Запустить киномарафон
Скачайте свои любимые фильмы и включите их один за другим. Для усиления эффекта подготовьте поп-корн, напитки, пиццу.
10. Организовать выброс адреналина
Давно хотели покататься на коньках или лошадях? Поиграть в пейнтбол или прыгнуть с парашютом? Смелее! Разбавьте свою рутинную жизнь новыми красками.