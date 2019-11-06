7 ноября. Почему революция называется Октябрьской

Источник материала: Новости Волковыска

Великая Октябрьская социалистическая революция (таково полное название праздника) произошла 25 октября 1917 года.

Но уже через год Россия, жившая тогда по юлианскому календарю, перешла на григорианский календарь. Таким образом, все даты сместились. И 25 октября превратилось в 7 ноября.

Именно 25 октября (7 ноября) 1917 года Ленин произнёс своё знаменитое: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, свершилась!»

Октябрьскую революцию считают одним из крупнейших событий на политической арене ХХ века. Революция привела Россию к Гражданской войне 1918-1922 гг.

Историки и политики до сих пор спорят, оценивая Октябрьский переворот. Величайший шаг в истории России или катастрофа, которая привела к Гражданской войне?





Однако невозможно спорить с тем, что событие для Советского союза исторически значимое.

Всю эпоху СССР день Октябрьской революции являлся «красным днем календаря» и широко отмечался вплоть до 1991 года.

Сегодня в России обычный рабочий день, в понедельник 4 ноября соседи отметили День народного единства.

В Беларуси сегодняпраздничный день, коммунисты обязательно возложат цветы к памятнику Ленина. В Минске пройдут экскурсии по значимым местам Октябрьской революции.