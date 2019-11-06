Источник материала: Новости Волковыска

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2019 г. № 741 утверждено Положение о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве.

Документом определяется порядок планирования, организации проведения призыва граждан Республики Беларусь на срочную военную службу, службу в резерве (призыв), предоставления гражданам отсрочки от призыва, оформления и выполнения решений призывных комиссий, отправки граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, к месту службы, признания граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Планирование призыва осуществляется после издания Указа Президента Республики Беларусь об очередном призыве, на основании которого руководители областных (Минского городского) исполнительных комитетов совместно с военными комиссарами областей (г. Минска) организуют разработку и утверждают планы проведения призыва в областях (г. Минске).

В частности, оповещение граждан о необходимости их явки на мероприятия по призыву проводится путем направления персональных повесток военного комиссариата (обособленного подразделения), в которых указываются сроки явки граждан на эти мероприятия.

Вручение повесток гражданам под расписку о необходимости их явки на мероприятия по призыву возлагается на организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, местные исполнительные и распорядительные органы, в которых ведется персонально-первичный учет призывников, учреждения образования. Также указанные повестки могут вручаться гражданам по месту их работы, а также должностными лицами военных комиссариатов (обособленных подразделений) и другими уполномоченными ими лицами по месту нахождения граждан.

Выписки из решений местных исполнительных и распорядительных органов о явке граждан, не получивших повестки о необходимости явки на мероприятия по призыву, публикуются в местных СМИ.

Граждане обязаны явиться по повестке (направлению) на мероприятия по призыву, а также для прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Гражданам, не явившимся в установленные сроки на мероприятия по призыву по уважительным причинам, назначается другой день явки.

Граждане, не явившиеся без уважительных причин на мероприятия по призыву, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательными актами.

Граждане, в отношении которых призывной комиссией принято решение о замене воинской службы на альтернативную службу, не явившиеся по направлению военного комиссариата (обособленного подразделения) в орган по труду, занятости и социальной защите, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством об альтернативной службе.