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В Минске из-за пожара в общежитии пришлось эвакуировать 150 человек

07.11.2019 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске из-за пожара в общежитии пришлось эвакуировать 150 человек
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, пожар случился после 11 часов вечера 6 ноября в Минске. В комнате и на балконе на седьмом этаже 13-этажного здания общежития №3 ОАО «Минский моторный завод» произошло загорание имущества на общей площади 10 м².

В Минске из-за пожара в общежитии пришлось эвакуировать 150 человек 92-летняя пенсионерка погибла на пожаре

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС успели спасти женщину, которая в это время находилась в задымленном помещении. С ожогами и термоингаляционной травмой ее отправили в больницу. Спасатели и администрация общежития эвакуировали из здания 150 человек, в том числе 20 детей.

Вскоре пожар был локализован и ликвидирован спасателями. В результате возгорания огнем повреждено имущество в жилой комнате и на балконе, закопчена соседняя жилая комната.

В данный момент устанавливается причина происшествия. По одной из версий, произошло короткое замыкание электропроводки холодильника.

 
Теги: Минск
 
 
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