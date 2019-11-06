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Так вот сколько зарабатывает «Мисс Беларусь» Мария Василевич, которая идёт в депутаты
Источник материала: KYKY>
СМИ продолжают пристально следить за заработками кандидатов в депутаты, которые те вынуждены задекларировать для своих избирателей, чтобы люди «не ошиблись с выбором». Редакция «Нашей Нивы»
«Мисс Беларусь» Мария Василевич
Василевич – победительница конкурса «Мисс Беларусь-2018», также взявшая титул «Мисс мира Европа» и вошедшая в финальную пятерку участниц конкурса «Мисс мира». Сейчас Мария занимает должность редактора Белтелерадиокомпании. За 2018 год ее доход составил 15 100 рублей, или в среднем 1250 рублей каждый месяц.
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СМИ продолжают пристально следить за заработками кандидатов в депутаты, которые те вынуждены задекларировать для своих избирателей, чтобы люди «не ошиблись с...
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