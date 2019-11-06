Так вот сколько зарабатывает «Мисс Беларусь» Мария Василевич, которая идёт в депутаты

Источник материала: KYKY

СМИ продолжают пристально следить за заработками кандидатов в депутаты, которые те вынуждены задекларировать для своих избирателей, чтобы люди «не ошиблись с выбором». Редакция «Нашей Нивы» опубликовала доходы нескольких кандидатов за прошлый год. Мы изучили этот список и приводим цифры, которые показывают условия жизни самых заметных беларусов, идущих в парламент.

«Мисс Беларусь» Мария Василевич

Василевич – победительница конкурса «Мисс Беларусь-2018», также взявшая титул «Мисс мира Европа» и вошедшая в финальную пятерку участниц конкурса «Мисс мира». Сейчас Мария занимает должность редактора Белтелерадиокомпании. За 2018 год ее доход составил 15 100 рублей, или в среднем 1250 рублей каждый месяц.

Экс-министр информации Лилия Ананич

Лилия Ананич, которая теперь подробно освещает свою предвыборную кампанию в Instagram, стала министром информации в 2014 году, но спустя три года лишилась должности: ее занял писатель и журналист Алесь Карлюкевич. Сейчас Ананич – зампреда общественного объединения «Белорусский союз женщин». В прошлом году доход кандидата составил 21 тысячу 640 рублей, или около 1800 рублей каждый месяц.

Историк Игорь Марзалюк

Историк, археолог и преподаватель Могилевского государственного университета имени Кулешова Игорь Марзалюк, а теперь и музыкант , запомнившийся беларусам как « самый преданный фанат Лукашенко », указал доход за прошлый год в 63 тысячи 88 рублей, или около 5250 рублей каждый месяц.

Председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько

Председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько в прошлом году значился главой Белтелерадиокомпанию, но в феврале уступил место Ивану Эйсмонту. Еще некоторое время Давыдько продолжал вести на БТ передачу «Клуб редакторов». За прошлый год доход Давыдько составил 83 тысячи рублей, или около семи тысяч рублей в месяц.