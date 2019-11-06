﻿ Минск уже избрал своих представителей в Совет Республики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск уже избрал своих представителей в Совет Республики

07.11.2019 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске избрано 8 членов Совета Республики Национального собрания Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.


Это:

директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский;

главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец;

директор гимназии № 10 Марина Ильина;

директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо (единственный из сенаторов прошлого созыва, кто снова будет представлять столицу в верхней палате парламента);

начальник главного управления Министерства финансов по Минску Татьяна Рунец;

заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович;

заместитель директора - руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Сергей Сивец;

председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.

Такое решение принято сегодня на заседании Минского городского Совета депутатов, которое прошло в городской ратуше. 


Итоги выборов ЦИК огласит 12 ноября.

Совет Республики - одна из двух палат парламента Беларуси. В нее входят 64 человека, и она считается палатой территориального представительства. При этом 56 человек избираются, а еще 8 назначает Президент. Членом Совета Республики может стать гражданин Беларуси, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области либо Минска не менее пяти лет. Выдвигаться в сенаторы не могут те, кто имеет судимость. Также один и тот же человек не может одновременно являться членом двух палат парламента. Нельзя быть одновременно и членом Совета Республики, и членом правительства. Не допускается совмещение обязанностей сенатора с одновременным занятием должности Президента или судьи.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске избрано 8 членов Совета Республики Национального собрания Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скончался депутат Верховного Совета Александр Шут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика