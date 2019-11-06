﻿ Фотофакт: на встречу с кандидатом-дипломатом не пришел ни один избиратель. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: на встречу с кандидатом-дипломатом не пришел ни один избиратель

07.11.2019 12:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, который баллотируется в парламент, сфотографировался в пустом зале и потроллил другого кандидата — лидера Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.



«Игорь Борисов, вы не одиноки! «Путь кандидата не устлан розами». 6 октября накануне длинных выходных, плюс ливень, мне не удалось собрать людей на встречу. Моя ошибка. Неправильно выбрал день. Но уверен, «завтра будет лучше чем вчера»», — написал Савиных в Фейсбуке.

А ведь еще несколько дней назад кандидат-депутат собирал полный зал! В отличие от кандидата Игоря Борисова, прославившегося после публикации снимка пустого зала Минского колледжа.



Фото являлось доказательством того, что на встречу с кандидатом никто не пришел.
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, который баллотируется в парламент, сфотографировался в пустом зале и потроллил другого кандидата — лидера...
 
Новости дня
Новости разные
 
С какими проблемами обратились к председателю райисполкома жители «Сахарного»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика