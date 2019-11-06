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Фотофакт: на встречу с кандидатом-дипломатом не пришел ни один избиратель
Источник материала: Партизан
Бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, который баллотируется в парламент, сфотографировался в пустом зале и потроллил другого кандидата — лидера Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.
«Игорь Борисов, вы не одиноки! «Путь кандидата не устлан розами». 6 октября накануне длинных выходных, плюс ливень, мне не удалось собрать людей на встречу. Моя ошибка. Неправильно выбрал день. Но уверен, «завтра будет лучше чем вчера»», — написал Савиных в Фейсбуке.
А ведь еще несколько дней назад кандидат-депутат собирал полный зал! В отличие от кандидата Игоря Борисова, прославившегося после публикации снимка пустого зала Минского колледжа.
Фото являлось доказательством того, что на встречу с кандидатом никто не пришел.
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Бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, который баллотируется в парламент, сфотографировался в пустом зале и потроллил другого кандидата — лидера...
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