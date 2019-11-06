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"Динамо-Брест" приостановило взаимодействие со СМИ

07.11.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестский футбольный клуб "Динамо" заявил о приостановлении взаимодействия со средствами информации, соответствующее обращение опубликовано на сайте клуба.

Ранее контрольно-дисциплинарная комиссия Белорусской федерации футбола обязала клуб уплатить штраф в размере 700 базовых величин, защитника Сергея Кисляка и форварда Артема Милевского – 50 и 25 базовых соответственно, а также дисквалифицировала на пять матчей Кисляка. 

Клуб такое решение КДК по итогам скандального матча 27-го тура воспринял как попытку давления. В "Динамо" заявили: АБФФ хочет войны – она ее получит.

В среду федерация опубликовала мотивировочную часть своего решения, в которой отмечается, что болельщики брестчан несколько раз во время матча нарушали требования безопасности, скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей. Игроки, а также главный тренер Марцел Личка также нарушали Дисциплинарный кодекс.


Вечером в среду "Динамо-Брест" опубликовало заявление, в котором сообщается, что после анализа открытого обращения федерации к клубу, принято решение "не продолжать словесную перепалку и доказывать чью-либо правоту", а сконцентрироваться "на выполнении поставленных перед командой задач".

"Все комментарии от лица менеджеров, игроков, тренерского штаба и администрации, а также документальные материалы, имеющиеся в нашем распоряжении и касающиеся прошедших игр, будут доступны сразу после выполнения поставленных задач либо по окончании сезона", – сказано в сообщении.
 
Теги: Брест
 
 
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Брестский футбольный клуб "Динамо" заявил о приостановлении взаимодействия со средствами информации, соответствующее обращение опубликовано на сайте клуба.
 
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