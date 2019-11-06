"Динамо-Брест" приостановило взаимодействие со СМИ

Ранее контрольно-дисциплинарная комиссия Белорусской федерации футбола обязала клуб уплатить штраф в размере 700 базовых величин, защитника Сергея Кисляка и форварда Артема Милевского – 50 и 25 базовых соответственно, а также дисквалифицировала на пять матчей Кисляка.





Клуб такое решение КДК по итогам скандального матча 27-го тура воспринял как попытку давления. В "Динамо" заявили: АБФФ хочет войны – она ее получит.





В среду федерация опубликовала мотивировочную часть своего решения, в которой отмечается, что болельщики брестчан несколько раз во время матча нарушали требования безопасности, скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей. Игроки, а также главный тренер Марцел Личка также нарушали Дисциплинарный кодекс.









Вечером в среду "Динамо-Брест" опубликовало заявление, в котором сообщается, что после анализа открытого обращения федерации к клубу, принято решение "не продолжать словесную перепалку и доказывать чью-либо правоту", а сконцентрироваться "на выполнении поставленных перед командой задач".





"Все комментарии от лица менеджеров, игроков, тренерского штаба и администрации, а также документальные материалы, имеющиеся в нашем распоряжении и касающиеся прошедших игр, будут доступны сразу после выполнения поставленных задач либо по окончании сезона", – сказано в сообщении.



