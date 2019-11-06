"Это было не дорого - это было тупо". Мнение иностранца о белорусских платных дорогах

На тему дорог и системы оплаты за проезд по ним мы побеседовали с жителем Нидерландов Ником, которому довелось побывать в нашей стране уже после всех событий. Далее - от первого лица:





- Впервые в Беларуси я был около пяти лет. Подробностей о том визите, к сожалению, уже не помню. Помню лишь, что о необходимости платы за проезд и получения бортового устройства мне сказали знакомые уже в конечной точке маршрута в Бресте . Тогда как-то обошлось без штрафов, а само устройство уехало вместе со мной в Нидерланды. О возможности сдать его обратно тогда мне никто не говорил.





И вот я снова приехал в Беларусь на автомобиле. Путь пролегал через Берестовицу. Уже на границе меня предупредили о платных дорогах, после чего пришлось проехать до ближайшей заправки для оформления. Очень странно: куда логичнее было бы сделать пункт оплаты сразу на границе во избежание казусов.





С оформлением как таковым трудностей не было. Оплата производилась с помощью карты, поэтому о проблемах с валютой ничего сказать не могу. Однако женщина, которая занималась документами, не говорит по-английски. Не знаю, как бы оформлял документы, если бы не моя русскоговорящая девушка.









На русском языке нам объяснили, на что обращать внимание при работе бортового устройства. Вообще очень странно, что необходимо постоянно к нему прислушиваться. Как нам сказали, если вдруг появится эхо - это повод для беспокойства. Как назло, именно эхо мы и услышали. Пришлось звонить в службу поддержки и вновь искать пункт обслуживания. Проверка устройства ничего не выявила - мы поехали дальше. Поездка проходила по маршруту Берестовица - Минск - Витебск и обратно. Обошлось без штрафов, а бортовое устройство по окончании поездки было сдано.





Примерно через месяц моя девушка вновь поехала в Беларусь. Во время нахождения в стране на ее номер телефона позвонили из BelToll. Почему на ее, если номер в договоре был указан мой? Так или иначе, но организация интересовалась, почему на мое имя зарегистрировано два номерных знака и два бортовых устройства.





Как выяснилось в дальнейшем, произошло следующее. Во время первой поездки в Беларусь я не сдал бортовое устройство, но осталось лежать в автомобиле вместе с другими вещами. Оно было благополучно забыто, а затем вместе со всеми вещами перекочевало из старого автомобиля в новый. При этом, несмотря на прошедшее время, оно пыталось работать и во время последней поездки, чем сбило с толку. Хорошо, что обошлось без штрафов.





В целом система показалась мне совершенно непродуманной и неудобной. В той же Польше и Франции на платных дорогах действуют пропускные пункты. Может, это и создает очереди, зато есть уверенность в том, что проблем не будет. В Нидерландах платных дорог и вовсе нет.









Здесь же приходится постоянно загружать мозг ненужной информацией. Для получения бортового устройства нужно оформлять документы. Затем волноваться, хватает ли денег, потому что по SMS проверить баланс не получилось по каким-то причинам. Нужно все время прислушиваться к тому, как "пикает" устройство, а если что-то смущает - искать пункт обслуживания. Даже музыку не послушаешь, приходится постоянно быть в напряжении. При выезде из страны вновь приходится тратить время на сдачу прибора.





А если вдруг на каком-то этапе что-то пошло не так, нужно быть готовым заплатить круглую сумму. 100 евро за одну "рамку" - это много. За одну поездку можно получить такой штраф, который даже для нидерландских зарплат будет огромным.









В остальном же поездка оставила хорошие впечатления. Качество дорог неплохое, инфраструктура в меру развита. Но система платных дорог - это нечто. И вопрос даже не в ценах. Я уже не вспомню, сколько пришлось отдать за проезд, потому что в голове сидит одна мысль: это было не дорого - это было тупо.







