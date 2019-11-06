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В Европе создают систему PEPSI. Чтобы вытеснить с рынка VISA и Mastercard
Источник материала: Партизан
На этот раз речь идет не о сладком газированном напитке, а о платежной системе Pan-European Payment System Initiative, которая должна вытеснить с европейского рынка надоевших всем VISA и Mastercard. За инициативой стоят Deutsche Bank и крупные французские банки.
Как сообщают источники в европейских банках, идея создать PEPSI появилась в 2017 году и изначально имела «политический подтекст». Именно тогда Европейский Центробанк задумался над суверенитетом платежей в Европе.
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На этот раз речь идет не о сладком газированном напитке, а о платежной системе Pan-European Payment System Initiative, которая должна вытеснить с европейского рынка надоевших всем...
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