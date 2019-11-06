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Джек Дорси троллит новый логотип Facebook

07.11.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СЕО Twitter Джек Дорси явно не в восторге от нового лого Facebook: на несовершенство дизайна он указал в одном из твитов, пишет The Verge.




Судя по всему, Дорси не устроило две вещи: что название компании-конкурента написано «капсом» и то, как навязчиво она собирается его размещать. Вчера соцсеть Марка Цукерберга объявила, что добавит надпись «from FACEBOOK» в нижней части страниц во всех своих продуктах, включая WhatsApp и Instagram, чтобы лишний раз подчеркнуть для пользователей их принадлежность.

Это не первое «противостояние» Facebook и Twitter. В последнее время между соцсетями разгорелся спор по поводу цензуры в преддверии выборов в США. Цукерберг решил никак не модерировать посты политиков на своей платформе, что, как считают некоторые, может привести к распространению дезинформации. В ответ Дорси заявил, что запрещает показ любой политической рекламы в Twitter, так как это можно считать просто платой за доступ к электорату. Цукерберг в свою очередь высказал мнение, что частные компании не должны цензурировать политиков и новости.


Ранее Дорси резко отрицательно отреагировал на вопрос о том, возможно ли присоединение Twitter к Libra, криптовалютному проекту Facebook. «Hell no», — сказал он.
 
 
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СЕО Twitter Джек Дорси явно не в восторге от нового лого Facebook: на несовершенство дизайна он указал в одном из твитов, пишет The Verge.
 
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