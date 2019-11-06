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Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста
07.11.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Каждый день оздоровительный корабль Московского района путешествует по увлекательным маршрутам 1000-летнего города Бреста, посещая музеи, кукольный театр, кинотеатры «Беларусь» и «Мир», знакомясь с литературными новинками и классикой, участвуя в соревнования, встречаясь с интересными людьми.
А чтобы путешествие было не только интересным и увлекательным, но и безопасным – для мальчишек и девчонок организованы встречи с представителями охраны правопорядка, инспекторами Брестского ГОЧС, специалистами учреждений здравоохранения.
Ребята знакомились с правовыми аспектами безопасного поведения, правилами реагирования в экстремальных жизненных ситуациях, правилами противопожарной безопасности; участвовали в викторинах по здоровому образу жизни.
В этом увлекательном путешествии воспитанники оздоровительных лагерей познают новое, посещая литературные гостиные, изучая приемы творческих техник рисования, занимаясь лего конструированием, участвуя в спортивных состязаниях, конкурсах, викторинах и мастер-классах…
Наши ребята, как известные путешественники, открывают в себе новые способности в процессе оздоровления, познания, изучения и развития!
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Каждый день оздоровительный корабль Московского района путешествует по увлекательным маршрутам 1000-летнего города Бреста, посещая музеи, кукольный театр,...
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