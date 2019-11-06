ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

07.11.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Каждый день оздоровительный корабль Московского района путешествует по увлекательным маршрутам 1000-летнего города Бреста, посещая музеи, кукольный театр, кинотеатры «Беларусь» и «Мир», знакомясь с литературными новинками и классикой, участвуя в соревнования, встречаясь с интересными людьми.

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

А чтобы путешествие было не только интересным и увлекательным, но и безопасным – для мальчишек и девчонок организованы встречи с представителями охраны правопорядка, инспекторами Брестского ГОЧС, специалистами учреждений здравоохранения.

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

Ребята знакомились с правовыми аспектами безопасного поведения, правилами реагирования в экстремальных жизненных ситуациях, правилами противопожарной безопасности; участвовали в викторинах по здоровому образу жизни.

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

В этом увлекательном путешествии воспитанники оздоровительных лагерей познают новое, посещая литературные гостиные, изучая приемы творческих техник рисования, занимаясь лего конструированием, участвуя в спортивных состязаниях, конкурсах, викторинах и мастер-классах…

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

Наши ребята, как известные путешественники, открывают в себе новые способности в процессе оздоровления, познания, изучения и развития!

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

Продолжаются интересные и увлекательные каникулы у детей Бреста

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Каждый день оздоровительный корабль Московского района путешествует по увлекательным маршрутам 1000-летнего города Бреста, посещая музеи, кукольный театр,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саудовская Аравия завербовала сотрудников Twitter для шпионажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика