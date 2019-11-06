«Семерка» Бреста встретила 75-летний юбилей. Поздравляли всем городом

Источник материала: Виртуальный Брест

У каждой школы своя история, у ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста» - особая. 75-летний юбилей встретила школа торжественно, душевно, искренне. Каждая страница праздника рассказывала о богатой истории учебного заведения, традициях, достижениях. Именно достижения школы выделяют её значимость.

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Об этом говорили гости праздника: председатель Брестского городского исполнительного комитета Рогачук А.С., глава администрации Московского района г. Бреста Дашкевич В.В., начальник главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета Просмыцкий Ю.Н. Почетные гости вручили директору Езерской С.А. подарки, направленные на укрепление материальной базы школы.





Музыкально-танцевальная композиция «Время, события, люди» перенесла всех в тяжелое, но одновременно интересное время становления школы. Музыка Рахманинова в исполнении оркестра музыкального колледжа им. Ширмы позволила всем в зале вспомнить ушедших учителей и тех, кто принёс славу «семёрке». На празднике присутствовали ветераны педагогического труда, среди них была Ф.И. Крючок, которой исполнилось 99 лет. Приятным сюрпризом стало выступление «золотого фонда школы»: Ханка Э.С., народного артиста Бедаруси, Макаренко С.Л., почётного гражданина города Бреста и Брестской области, первого олимпийского чемпиона БССР по гребле на каноэ, Тарабрина Ю.В., генерал-майора в отставке, - которые с особой теплотой говорили о родной школе и вручили свои подарки: книги, орден, песни.





С особым трепетом выходили на сцену выпускники, у которых в трудовой книжке о месте работы одна запись – школа № 7, таких в школе работает 18 учителей. Волновались и те выпускники, кто нашел себя в науке: Борсук Н.Н., Котовская С.С., Приступа Н.Н., Ленивко С.М., Каримова Т.И. Не растерялись и выпускники – нынешние завучи: Яковук О.В., Шлома С.Н., Шевчик Е.Е. А еще были те, кого принято называть «настоящими полковниками»: Яковчиц О.Е., Коновалюк П.И., Жебрун В.А., Антонюк И.А., Шикунец Ю.К., Кашалов А.А., Коляда Ю.Г., Левчук Б.В. Все выпускники достойно справились со школьными вопросами и пожелали процветания родной школе. С подарком пришли художницы-дизайнеры Анна и Мария Редько, пожелавшие школе дальнейшего креатива, творчества. А выпускница 1982 года Бесан И.А. вручила директору школы книги с работами своего сына, известного иконописца Георгия Панайотова, выпускника 2007 года. Коллаж, созданный к 1000-летию Бреста, был подарен школе выпускницей 2014 года Шевчик Анной. Среди гостей праздника были футболист Роман Василюк, журналист Любовь Павлова, актриса Тамара Моиссенко, а также учащиеся школы и их родители.

От имени директорского корпуса школ Московского района седьмую школу поздравила выпускница 1976 года Ярмошик С.Е., директор средней школы №22, и директор гимназии № 2 Граничный Р.И.

По доброй традиции школу поздравили и шефы – Объединение «Брестоблсельстрой». Детские стихи о школьной любви стали дополнением к рассказу о семейных парах учителей, которых соединила седьмая школа.