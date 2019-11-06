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«Семерка» Бреста встретила 75-летний юбилей. Поздравляли всем городом
07.11.2019 13:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У каждой школы своя история, у ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста» - особая. 75-летний юбилей встретила школа торжественно, душевно, искренне. Каждая страница праздника рассказывала о богатой истории учебного заведения, традициях, достижениях. Именно достижения школы выделяют её значимость.
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Об этом говорили гости праздника: председатель Брестского городского исполнительного комитета
Музыкально-танцевальная композиция «Время, события, люди» перенесла всех в тяжелое, но одновременно интересное время становления школы. Музыка Рахманинова в исполнении оркестра музыкального колледжа им. Ширмы позволила всем в зале вспомнить ушедших учителей и тех, кто принёс славу «семёрке». На празднике присутствовали ветераны педагогического труда, среди них была Ф.И. Крючок, которой исполнилось 99 лет. Приятным сюрпризом стало выступление «золотого фонда школы»: Ханка Э.С., народного артиста Бедаруси, Макаренко С.Л., почётного гражданина города Бреста и Брестской области, первого олимпийского чемпиона БССР по гребле на каноэ, Тарабрина Ю.В., генерал-майора в отставке, - которые с особой теплотой говорили о родной школе и вручили свои подарки: книги, орден, песни.
С особым трепетом выходили на сцену выпускники, у которых в трудовой книжке о месте работы одна запись – школа № 7, таких в школе работает 18 учителей. Волновались и те выпускники, кто нашел себя в науке: Борсук Н.Н., Котовская С.С., Приступа Н.Н., Ленивко С.М., Каримова Т.И. Не растерялись и выпускники – нынешние завучи: Яковук О.В., Шлома С.Н., Шевчик Е.Е. А еще были те, кого принято называть «настоящими полковниками»: Яковчиц О.Е., Коновалюк П.И., Жебрун В.А., Антонюк И.А., Шикунец Ю.К., Кашалов А.А., Коляда Ю.Г., Левчук Б.В. Все выпускники достойно справились со школьными вопросами и пожелали процветания родной школе. С подарком пришли художницы-дизайнеры Анна и Мария Редько, пожелавшие школе дальнейшего креатива, творчества. А выпускница 1982 года Бесан И.А. вручила директору школы книги с работами своего сына, известного иконописца Георгия Панайотова, выпускника 2007 года. Коллаж, созданный к 1000-летию Бреста, был подарен школе выпускницей 2014 года Шевчик Анной. Среди гостей праздника были футболист Роман Василюк, журналист Любовь Павлова, актриса Тамара Моиссенко, а также учащиеся школы и их родители.
От имени директорского корпуса школ Московского района седьмую школу поздравила выпускница 1976 года Ярмошик С.Е., директор средней школы №22, и директор гимназии № 2 Граничный Р.И.
По доброй традиции школу поздравили и шефы – Объединение «Брестоблсельстрой». Детские стихи о школьной любви стали дополнением к рассказу о семейных парах учителей, которых соединила седьмая школа.
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У каждой школы своя история, у ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста» - особая. 75-летний юбилей встретила школа торжественно, душевно, искренне. Каждая страница...
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