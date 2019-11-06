В лидерах - судья и медик. Сколько денег белорусы перечисляют на счета кандидатов в депутаты

Источник материала: Tut.by

Белорусы уже на следующей неделе выберут новых депутатов в парламент. На депутатское кресло претендует чуть больше 520 человек. Белорусы уже могут посмотреть на плакатах, листовках и стендах информацию о кандидатах. Некоторые из агитматериалов претенденты в депутаты печатали за свои средства. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие суммы денег кандидаты получали на свои избирательные счета и сколько тратили из этих средств.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Какие суммы поступили на избирательные счета?

На избирательный счет депутата шестого созыва Жанны Стативко, которая снова претендует на кресло в парламенте, на конец октября поступило 655 рублей, а еще одного депутата — Ирины Кралевич — 610 рублей (эти деньги пошли на изготовление агитационных материалов, рекламу и рекламную продукцию).

Заместитель гендиректора по производству «Гродномясомолпром» Виталий Гудзь, который выдвигается по Слонимскому избирательному округу, получил на избирательный счет на 24 октября 995,92 рубля. Все эти деньги были израсходованы. Председатель Зельвенского районного Совета депутатов Валентин Семеняко, который идет по этому же округу, получил на избирательный свой счет 255 рублей.

В Минске на избирательный счет судьи Верховного Суда Светланы Любецкой, которая выдвигается по Старовиленскому избирательному округу № 105, перечислено 3600 рублей. Заму главврача по акушерско-гинекологической помощи 5-я городской клинической больницы Марине Шкроб (Васнецовский избирательный округ № 93) перечислили 3 183,8 рубля, эти деньги уже потрачены. Кандидату в депутаты Александру Гранковскому, заместителю гендиректора АОА «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», перевели на избирательный счет 2500 рублей (Автозаводской № 92), а директора Минского филиала учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» Галины Лагуновой (Шабановский № 91) — 1515 рублей.

Некоторые кандидаты в депутаты не открывали избирательные счета. Так поступил, к примеру, главбух частного производственно-торгового унитарного предприятия «АРТ-трио», индивидуальный предприниматель Денис Жоров (Автозаводской № 92).

А сколько денег могут пожертвовать кандидатам?

Зарегистрированные кандидаты в депутаты открывают специальные избирательные счета.

При желании еще можно создать избирательный фонд для финансирования предвыборной агитации — из собственных средств кандидата, но не больше 25 500 рублей (1 тысяча базовых величин). Физлица могут жертвовать до 127,5 рублей, а юрлица — до 255 рублей. При этом общая сумма расходов кандидата в депутаты не может превышать сумму в 25,5 тысячи рублей.

При этом перечислять деньги не могут в том числе несовершеннолетние, анонимы, иностранцы, благотворительные и религиозные организации. К примеру, анонимные пожертвования кандидату нужно перечислить пожертвования в доход республиканского

бюджета

На что кандидаты могут потратить деньги?

Средства избирательного фонда кандидата в депутаты можно использовать на оплату расходов по предвыборной агитации. Среди них — плата за аренду помещений и оборудования, транспортные расходы, оплата услуг связи, изготовление агитационных печатных материалов, канцелярские товары.