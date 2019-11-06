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В лидерах - судья и медик. Сколько денег белорусы перечисляют на счета кандидатов в депутаты
Источник материала: Tut.by
Белорусы уже на следующей неделе выберут новых депутатов в парламент. На депутатское кресло претендует чуть больше 520 человек. Белорусы уже могут посмотреть на плакатах, листовках и стендах информацию о кандидатах. Некоторые из агитматериалов претенденты в депутаты печатали за свои средства. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие суммы денег кандидаты получали на свои избирательные счета и сколько тратили из этих средств.
Какие суммы поступили на избирательные счета?
На избирательный счет депутата шестого созыва Жанны Стативко, которая снова претендует на кресло в парламенте, на конец октября
Заместитель гендиректора по производству «Гродномясомолпром» Виталий Гудзь, который выдвигается по Слонимскому избирательному округу,
В Минске на избирательный счет судьи Верховного Суда Светланы Любецкой, которая выдвигается по Старовиленскому избирательному округу № 105,
Некоторые кандидаты в депутаты не открывали избирательные счета. Так поступил, к примеру, главбух частного производственно-торгового унитарного предприятия «АРТ-трио», индивидуальный предприниматель Денис Жоров (Автозаводской № 92).
А сколько денег могут пожертвовать кандидатам?
Зарегистрированные кандидаты в депутаты открывают специальные избирательные счета.
При желании еще можно создать избирательный фонд для финансирования предвыборной агитации — из собственных средств кандидата, но не больше 25 500 рублей (1 тысяча базовых величин). Физлица могут жертвовать до 127,5 рублей, а юрлица — до 255 рублей. При этом общая сумма расходов кандидата в депутаты не может превышать сумму в 25,5 тысячи рублей.
При этом перечислять деньги не могут в том числе несовершеннолетние, анонимы, иностранцы, благотворительные и религиозные организации. К примеру, анонимные пожертвования кандидату нужно перечислить пожертвования в доход республиканского
На что кандидаты могут потратить деньги?
Средства избирательного фонда кандидата в депутаты можно использовать на оплату расходов по предвыборной агитации. Среди них — плата за аренду помещений и оборудования, транспортные расходы, оплата услуг связи, изготовление агитационных печатных материалов, канцелярские товары.
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