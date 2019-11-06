Песни комсомольской юности

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Фестиваль патриотической песни, посвящённый дню рождения комсомола, прошёл в Городокском государственном аграрно-техническом колледже 31 октября.





Инициатива администрации учреждения образования и РК ОО «БРСМ», успешно реализованная творческими учащимися и их педагогами, позволила ребятам ненадолго окунуться в то время, в котором счастливо жили и трудились на благо Родины их родители, деды и прадеды. На суд строгого жюри учащиеся представили песни и стихотворения времён ленинского комсомола, большинство из которых и сегодня остаются на слуху, известные молодёжи XXI века благодаря фильмам советской эпохи. Перед каждым конкурсным номером ведущие предлагали зрителям погрузиться в историю создания произведения, рассказывали о его авторах и дальнейшей судьбе. Ребята подарили залу весь спектр эмоций — от глубокой грусти, которая охватывает во время исполнения песни «Десятый наш десантный батальон», до светлой радости и уверенности в будущем, царящих на душе под «Мой адрес Советский Союз».

Бесспорным победителем по мнению жюри и зала стал Дмитрий Ярмош из 10 оп-2, который исполнил хит Муслима Магомаева «Синяя вечность». Второе место отдано ребятам из 2 тэА, «зажёгшим» зал композицией «Команда молодости нашей». Кроме исполнителей на сцену вышли учащиеся, которые продемонстрировали виртуозное владение гирей и мячом. Третье место заняли вокалисты из 4 тоА, которые весело и задорно спели «Три танкиста».

Любовь СИМОНОВА.