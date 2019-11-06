«Научился плести косы и печь торт». Этот папа один воспитывает троих детей, закаляя их «на ковре»

Источник материала: Tut.by

«Приходишь c работы уставший, но понимаешь, что тебе надо погладить, приготовить, постирать». Многодетный папа больше пяти лет один растит троих детей. Помогают ему в этом дзюдо и ЗОЖ-традиции, которые прижились в большой семье. GO.TUT.BY узнал, каково это — научиться заплетать дочери косички и освоить выпечку, чтобы угодить кулинарным вкусам троих школьников.





«Пока младший не ходил в сад, ездил с ним на все рабочие встречи»

Богдану Литусу 38 лет. Еще подростком он приехал в Беларусь из российского Североморска, чтобы заниматься у белорусского тренера дзюдо и поступить в университет физкультуры. За время учебы влюбился в Минск и решил здесь обосноваться.

В Беларуси у него родилось трое детей — Богдан, Злата и Булат. Сейчас им 13, 11 и 8 лет. Пять лет многодетный отец воспитывает их один. Как так вышло? Спортивный папа отвечает неохотно: «На каком-то этапе жизни так получилось, что с супругой вместе я больше жить не мог. Я поставил жену перед выбором: либо она остается с детьми, либо я».

На съемной квартире остался молодой папа с двумя сыновьями и дочкой. Через некоторое время мама решила вернуться в семью — и тут начались суды. Но их папа выиграл — и признает, что для Беларуси это редкая практика. После долгих разбирательств в 2017 году маму лишили родительских прав, и суд определил место жительства всех троих детей — с отцом.





Все эти годы Богдан с утра до вечера справляется с детьми без бабушек и дедушек — они все в России. Родственники были в шоке, но паковать сумки и переезжать в Минск Богдан им не дал: он не считал случившееся безвыходной ситуацией.

Адаптационный период давно пережит. Папа вспоминает, что самым сложным выдался первый год.

— Младший не ходил в сад, приходилось первых полгода ездить вместе с ним на все рабочие встречи. Сложно было, когда кто-то болел: нужно и работать, чтобы обеспечивать детей, и как-то лечиться.



Фото: из личного архива

Богдан — предприниматель: занимается строительством, вендинговым бизнесом, сервисом по обслуживанию бильярдных столов. А еще на нем все обязанности по дому: он готовит, стирает, убирает и дочке косички заплетает. Хвалится, что даже окончил курсы по плетению этих косичек, чтобы быть в тренде. Из домашних навыков пришлось совершенствовать кулинарные. Жизнь в общежитии готовить научила, но не на том уровне, который нужен детям. Тем более что его дети, как и все, привередливые и не каждым блюдом им можно угодить. За эти пять лет многодетный папа приучил их к утренним кашам и освоил высший уровень кулинарии — выпечку. Так в семье появился фирменный рецепт отцовского торта «Графские развалины».

Со временем совмещать функцию папы и мамы стало проще — дети повзрослели и у них появилась круговая порука: на тренировку старший может завести младшего, кто-то кого-то может забрать, если занятия поздно заканчиваются.

Младший всегда слушается старших

Все дети занимаются дзюдо и ходят в одну группу. Сразу «на ковер» попал Богдан, потом Злата, и в четыре годика попробовал себя в спорте Булат. Многодетный отец прекрасно помнит первую тренировку младшего: «Он в восторге бегал по большому залу, пришел домой и сразу отрубился — эмоций была масса». И тут же отмечает, что спортивное воспитание пошло малышу на пользу: у него появилось нужное для жизни упорство.





— Мне нравится на тренировках: тренеры хорошие, совместные поездки и соревнования, — говорит 11-летняя Злата. — Мы сразу не очень хотели ходить, но папа показывал все на своем примере. Сейчас если у нас какие-то достижения — мы заказываем пиццу или покупаем что-нибудь вкусненькое.

Каждое утро в семье Литус начинается с зарядки. И она длится как полноценная тренировка: 40 минут все дружно занимаются с отжиманиями, подтягиваниями на домашнем турнике, работают со штангой. Когда в гости из России приезжает дедушка, он всегда удивляется: дети встают по расписанию. На отдыхе физическую активность тоже не пропускают. В прошлом году семья провела отпуск на море в Крыму, и за ними с любопытством наблюдала вся деревня.

— Пока обычные отдыхающие отходили от ночного кутежа, мы в полном составе выходили на пробежку в гору. Дети были горды тем, что местных они превосходили по физподготовке и побеждали в подвижных играх, — рассказывает Богдан.



Фото: из личного архива

Из спорта дети переносят в быт полезные привычки. Например, никто не начнет есть за обеденным столом, пока не все в сборе.

Семья много времени проводит в зале единоборств Voron.

— Когда были у Богдана в гостях, заметил: как только время подходит к 22.00 — дети встают, по очереди ходят в душ и переодеваются, — говорит тренер зала Вячеслав Бородич. — У них есть режим, как у военных, поэтому они собранные на все 100. Это видно и во время совместных спортивных лагерей. Злата у них средняя, но ведет себя как старшая, к мальчикам может зайти и сказать: «Папуля приедет — проверьте тумбочки, все должно быть чисто». Если кого-то нет на построении — она побежит разбудит, потому что знает, что у нас опоздание «карается» 50 приседаниями.





Дзюдо не единственный вид досуга в семье. У каждого есть свои увлечения, которые папа поддерживает: плавание, вокал, фортепиано и аккордеон, бильярдный спорт, танцы, рисование. В телефоне Богдана — расписание на каждый день. По-другому, признается он, уследить за всем невозможно: «День начинается с логистики: кто кого куда заведет и кто кого откуда заберет».

Сам папа тоже постоянно тренируется. Если он не «на ковре», то ходит на йогу, бегает кроссы. А еще он бывает в клубе на занятиях, где тренируются его дети — но это для души.

— Лучшее воспитание — пример родителей. Если мама или папа сидят с сигаретой или пивом и говорят: «Иди сынок, занимайся» — то ничего хорошего не выйдет. Я не курю и не пью, и вижу, как на детях это отражается: они этим иногда могут даже «задаваться» перед ровесниками. Мои ребята где-то даже меня хотят превзойти — обогнать на велосипеде, переплыть в бассейне. Так сформировался здоровый дух конкуренции.

«Страшно, что люди пишут в Сети „наплодились“»

Богдан считает себя достаточно строгим отцом. Он с удовольствием организует совместные выходные, иногда разрешает всем вместе «побеситься», не запрещает мультики и «сидение» в интернете. Другое дело, что у детей такой плотный график, что на развлечения в Сети остается не так много времени.

Если кто-то не слушается, говорит папа, кричать приходится редко. В семье работают строгие правила, одно из них — старший всегда прав.

— Правда, по этой причине часто не везет младшему сыну: он беспрекословно должен выполнять поручения старших, — улыбается Богдан.





Наказания в семье предусмотрены, но не телесные, а образовательные: дети учат стихи. Злата (в папиной телефонной книжке она подписана «Колокольчик») рассказывает, что они с младшим братом так выучили «Мцыри» и «Бородино» Лермонтова.

Помогают в воспитании, говорит Богдан, хорошие люди. Тренеры в клубе единоборств, например, могут с детьми провести воспитательную беседу, а «не настучать» папе. Педагоги в школе тоже входят в ситуацию. Но не все так гладко.

— Государство больше мешает многодетным: куча бумажек, проверок — особенно поначалу. Я не очень понимаю, почему ради каких-то льгот нужно каждый раз собирать кучу бумажек, а паспортов недостаточно. Эти сборы — время, а когда его катастрофически не хватает, это раздражает. Возмущает еще момент, когда детей из многодетной семьи кормят отдельно — и даже несмотря на распоряжение президента. Одним дают все, а вторым пол-яблока могут недодать. Мне не принципиально, если нужно — я готов за это доплатить.

К слову, Богдана общественное мнение по вопросам питания многодетных в школах немного шокирует: «Почитал недавно комментарии под одним из текстов в интернете — глаза на лоб полезли. „Наплодили, нарожали“ — страшно становится».





В своем образе жизни Богдан не видит ничего особенного. Он уверен: одинокому папе воспитать детей проще, чем одинокой маме.

— Я убежден, что женщине гораздо сложнее в такой ситуации. Все-таки у мужчины больше вариантов заработать, повлиять на детей, их увлечь. Особенно ей будет сложно воспитывать мальчишку. Некоторые мужчины говорят: «Я перечисляю алименты, чем она недовольна?». Знаком с матерями-одиночками, которых дети к первому-второму классу уже не слушают. Отцы не принимают участия в воспитании, а я прекрасно понимаю, насколько женщинам тяжело. Алименты — какая бы это ни была сумма — это мизер, и они не покроют труд матери.

Его дети, надеется Богдан, из жизненной ситуации вынесут главное:

— Они поймут, что нельзя ломаться и нужно двигаться вперед. Даже когда ситуация кажется очень сложной, а посторонним людям — непреодолимой.