ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Научился плести косы и печь торт». Этот папа один воспитывает троих детей, закаляя их «на ковре»

07.11.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Приходишь c работы уставший, но понимаешь, что тебе надо погладить, приготовить, постирать». Многодетный папа больше пяти лет один растит троих детей. Помогают ему в этом дзюдо и ЗОЖ-традиции, которые прижились в большой семье. GO.TUT.BY узнал, каково это — научиться заплетать дочери косички и освоить выпечку, чтобы угодить кулинарным вкусам троих школьников.


«Пока младший не ходил в сад, ездил с ним на все рабочие встречи»

Богдану Литусу 38 лет. Еще подростком он приехал в Беларусь из российского Североморска, чтобы заниматься у белорусского тренера дзюдо и поступить в университет физкультуры. За время учебы влюбился в Минск и решил здесь обосноваться.

В Беларуси у него родилось трое детей — Богдан, Злата и Булат. Сейчас им 13, 11 и 8 лет. Пять лет многодетный отец воспитывает их один. Как так вышло? Спортивный папа отвечает неохотно: «На каком-то этапе жизни так получилось, что с супругой вместе я больше жить не мог. Я поставил жену перед выбором: либо она остается с детьми, либо я».

На съемной квартире остался молодой папа с двумя сыновьями и дочкой. Через некоторое время мама решила вернуться в семью — и тут начались суды. Но их папа выиграл — и признает, что для Беларуси это редкая практика. После долгих разбирательств в 2017 году маму лишили родительских прав, и суд определил место жительства всех троих детей — с отцом.


Все эти годы Богдан с утра до вечера справляется с детьми без бабушек и дедушек — они все в России. Родственники были в шоке, но паковать сумки и переезжать в Минск Богдан им не дал: он не считал случившееся безвыходной ситуацией.

Адаптационный период давно пережит. Папа вспоминает, что самым сложным выдался первый год.

— Младший не ходил в сад, приходилось первых полгода ездить вместе с ним на все рабочие встречи. Сложно было, когда кто-то болел: нужно и работать, чтобы обеспечивать детей, и как-то лечиться.


Фото: из личного архива

Богдан — предприниматель: занимается строительством, вендинговым бизнесом, сервисом по обслуживанию бильярдных столов. А еще на нем все обязанности по дому: он готовит, стирает, убирает и дочке косички заплетает. Хвалится, что даже окончил курсы по плетению этих косичек, чтобы быть в тренде. Из домашних навыков пришлось совершенствовать кулинарные. Жизнь в общежитии готовить научила, но не на том уровне, который нужен детям. Тем более что его дети, как и все, привередливые и не каждым блюдом им можно угодить. За эти пять лет многодетный папа приучил их к утренним кашам и освоил высший уровень кулинарии — выпечку. Так в семье появился фирменный рецепт отцовского торта «Графские развалины».

Со временем совмещать функцию папы и мамы стало проще — дети повзрослели и у них появилась круговая порука: на тренировку старший может завести младшего, кто-то кого-то может забрать, если занятия поздно заканчиваются.

Младший всегда слушается старших

Все дети занимаются дзюдо и ходят в одну группу. Сразу «на ковер» попал Богдан, потом Злата, и в четыре годика попробовал себя в спорте Булат. Многодетный отец прекрасно помнит первую тренировку младшего: «Он в восторге бегал по большому залу, пришел домой и сразу отрубился — эмоций была масса». И тут же отмечает, что спортивное воспитание пошло малышу на пользу: у него появилось нужное для жизни упорство.


— Мне нравится на тренировках: тренеры хорошие, совместные поездки и соревнования, — говорит 11-летняя Злата. — Мы сразу не очень хотели ходить, но папа показывал все на своем примере. Сейчас если у нас какие-то достижения — мы заказываем пиццу или покупаем что-нибудь вкусненькое.

Каждое утро в семье Литус начинается с зарядки. И она длится как полноценная тренировка: 40 минут все дружно занимаются с отжиманиями, подтягиваниями на домашнем турнике, работают со штангой. Когда в гости из России приезжает дедушка, он всегда удивляется: дети встают по расписанию. На отдыхе физическую активность тоже не пропускают. В прошлом году семья провела отпуск на море в Крыму, и за ними с любопытством наблюдала вся деревня.

— Пока обычные отдыхающие отходили от ночного кутежа, мы в полном составе выходили на пробежку в гору. Дети были горды тем, что местных они превосходили по физподготовке и побеждали в подвижных играх, — рассказывает Богдан.


Фото: из личного архива

Из спорта дети переносят в быт полезные привычки. Например, никто не начнет есть за обеденным столом, пока не все в сборе. 

Семья много времени проводит в зале единоборств Voron.

— Когда были у Богдана в гостях, заметил: как только время подходит к 22.00 — дети встают, по очереди ходят в душ и переодеваются, — говорит тренер зала Вячеслав Бородич. — У них есть режим, как у военных, поэтому они собранные на все 100. Это видно и во время совместных спортивных лагерей. Злата у них средняя, но ведет себя как старшая, к мальчикам может зайти и сказать: «Папуля приедет — проверьте тумбочки, все должно быть чисто». Если кого-то нет на построении — она побежит разбудит, потому что знает, что у нас опоздание «карается» 50 приседаниями.


Дзюдо не единственный вид досуга в семье. У каждого есть свои увлечения, которые папа поддерживает: плавание, вокал, фортепиано и аккордеон, бильярдный спорт, танцы, рисование. В телефоне Богдана — расписание на каждый день. По-другому, признается он, уследить за всем невозможно: «День начинается с логистики: кто кого куда заведет и кто кого откуда заберет».

Сам папа тоже постоянно тренируется. Если он не «на ковре», то ходит на йогу, бегает кроссы. А еще он бывает в клубе на занятиях, где тренируются его дети — но это для души.

— Лучшее воспитание — пример родителей. Если мама или папа сидят с сигаретой или пивом и говорят: «Иди сынок, занимайся» — то ничего хорошего не выйдет. Я не курю и не пью, и вижу, как на детях это отражается: они этим иногда могут даже «задаваться» перед ровесниками. Мои ребята где-то даже меня хотят превзойти — обогнать на велосипеде, переплыть в бассейне. Так сформировался здоровый дух конкуренции.

«Страшно, что люди пишут в Сети „наплодились“»

Богдан считает себя достаточно строгим отцом. Он с удовольствием организует совместные выходные, иногда разрешает всем вместе «побеситься», не запрещает мультики и «сидение» в интернете. Другое дело, что у детей такой плотный график, что на развлечения в Сети остается не так много времени.

Если кто-то не слушается, говорит папа, кричать приходится редко. В семье работают строгие правила, одно из них — старший всегда прав.

— Правда, по этой причине часто не везет младшему сыну: он беспрекословно должен выполнять поручения старших, — улыбается Богдан.


Наказания в семье предусмотрены, но не телесные, а образовательные: дети учат стихи. Злата (в папиной телефонной книжке она подписана «Колокольчик») рассказывает, что они с младшим братом так выучили «Мцыри» и «Бородино» Лермонтова.

Помогают в воспитании, говорит Богдан, хорошие люди. Тренеры в клубе единоборств, например, могут с детьми провести воспитательную беседу, а «не настучать» папе. Педагоги в школе тоже входят в ситуацию. Но не все так гладко.

— Государство больше мешает многодетным: куча бумажек, проверок — особенно поначалу. Я не очень понимаю, почему ради каких-то льгот нужно каждый раз собирать кучу бумажек, а паспортов недостаточно. Эти сборы — время, а когда его катастрофически не хватает, это раздражает. Возмущает еще момент, когда детей из многодетной семьи кормят отдельно — и даже несмотря на распоряжение президента. Одним дают все, а вторым пол-яблока могут недодать. Мне не принципиально, если нужно — я готов за это доплатить.

К слову, Богдана общественное мнение по вопросам питания многодетных в школах немного шокирует: «Почитал недавно комментарии под одним из текстов в интернете — глаза на лоб полезли. „Наплодили, нарожали“ — страшно становится».


В своем образе жизни Богдан не видит ничего особенного. Он уверен: одинокому папе воспитать детей проще, чем одинокой маме.

— Я убежден, что женщине гораздо сложнее в такой ситуации. Все-таки у мужчины больше вариантов заработать, повлиять на детей, их увлечь. Особенно ей будет сложно воспитывать мальчишку. Некоторые мужчины говорят: «Я перечисляю алименты, чем она недовольна?». Знаком с матерями-одиночками, которых дети к первому-второму классу уже не слушают. Отцы не принимают участия в воспитании, а я прекрасно понимаю, насколько женщинам тяжело. Алименты — какая бы это ни была сумма — это мизер, и они не покроют труд матери.

Его дети, надеется Богдан, из жизненной ситуации вынесут главное:

— Они поймут, что нельзя ломаться и нужно двигаться вперед. Даже когда ситуация кажется очень сложной, а посторонним людям — непреодолимой.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многодетный папа Богдан пять лет один воспитывает троих детей. Почитайте, как ему в этом помогает дзюдо и ЗОЖ-привычки.
 
Новости дня
Новости разные
 
У пятніцу ў Беларусі чакаецца да 13 градусаў цяпла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика