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В Беларуси обновили положение о воинском учете граждан

07.11.2019 14:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси обновили положение о воинском учете граждан
Фото из открытых источников

Как стало известно, в Беларуси обновлено положение о воинском учете. Соответствующее постановление Совета министров от 4 ноября 2019 года №742 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси обновили положение о воинском учете граждан В школах Беларуси будут руководители по военно-патриотическому воспитанию

Положением установлен порядок организации работы по ведению воинского учета местными исполнительными и распорядительными органами, приписки граждан Беларуси к призывным участкам.

Определен также порядок ведения воинского учета граждан в военных комиссариатах, обособленных подразделениях комиссариатов, местных исполнительных и распорядительных органах в сельской местности и городах, где нет военных комиссариатов, а также в государственных органах, организациях и учреждениях образования независимо от форм собственности.

Воинский учет ведется по месту жительства и основной работы (учебы) граждан. Молодые люди в год достижения 16-летнего возраста подлежат приписке по месту жительства.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 
 
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Положение о воинском учете в Беларуси утверждено в новой редакции.
 
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