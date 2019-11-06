 7 ноября избраны члены Совета Республики Национального собрания от Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





В работе заседания приняли участие 365 депутатов.

Гродно в зале облисполкома состоялось заседание депутатов местных Советов депутатов базового уровня Гродненской области по выборам членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.







Открыл заседание старейший по возрасту депутат — председатель СПК «Свислочь» Гродненского района Василий Густырь. Всего же в работе заседания приняли участие 365 депутатов, оно признано правомочным. Право вести заседание было представлено председателю Волковысского районного Совета депутатов Виталию Новицкому. На заседании также присутствовали председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, член Совета Республики Национального собрания шестого созыва, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, член Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, министр юстиции Беларуси Олег Слижевский. Были избраны секретариат, мандатная и счетная комиссия.











— Совет Республики — очень важное звено в управлении страной. Важно, что все кандидаты от региона — достойные и опытные люди. Это настоящие профессионалы, специалисты высочайшей компетенции в своих отраслях. Отличает их и активная жизненная и гражданская позиция, они не равнодушны к проблемам региона и страны. Надеемся, что они своими действиями, предложениями поспособствуют решению существующих вопросов, — отметил в беседе с журналистами перед заседанием председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Член Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Олег Слижевский огласил заключение о правомочности выдвижения и о регистрации кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва выдвинутых от Гродненской области. Ими стали заместитель директора по развитию СООО «Конте Спа» Валентин Байко, директор Гродненского областного драматического театра Игорь Гедич, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, первый проректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Олег Романов.





В списке претендентов также находились главный редактор «Лідскай газеты» Екатерина Серафинович, ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий, директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея Эльвира Сороко, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Озеры Гродненского района» Александр Шишко.























Кандидаты в члены Совета Республики Национального собрания выступили перед депутатами со своими программами. Также выступил на заседании ряд депутатов с обсуждением выдвинутых кандидатур. Затем состоялось тайное голосование, итоги которого подвела счетная комиссия.

















Итоги тайного голосования огласил председатель счетной комиссии Борис Федоров. За каждого кандидата было отдано от 352 до 358 голосов из 365 проголосовавших. Результаты тайного голосования были утверждены участниками заседания. Таким образом членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области избраны Виктор Лискович, Валентин Байко, Игорь Гедич, Олег Романов, Екатерина Серафинович, Виктор Снежицкий, Эльвира Сороко, Александр Шишко.









Избранных членов Совета Республики поздравил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, пожелав им плодотворной работы в верхней палате Национального собрания.

Иван ГАВРИЦКИЙ

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/