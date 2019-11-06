﻿ В Вороново возложили цветы к памятнику Ленину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороново возложили цветы к памятнику Ленину

07.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Вороново возложили цветы к памятнику Ленину

7 ноября в райцентре отметили 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции традиционной церемонией — возложением цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.


В Вороново возложили цветы к памятнику Ленину
В Вороново возложили цветы к памятнику Ленину

В памятной акции приняли участие заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица, ветераны труда и активисты молодежной районной организации, работники культуры.

С праздником!

 


В Вороново возложили цветы к памятнику Ленину


В Вороново возложили цветы к памятнику Ленину


В Вороново возложили цветы к памятнику Ленину

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 ноября в райцентре отметили 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции традиционной церемонией — возложением цветов к памятнику Владимиру...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск уже избрал своих представителей в Совет Республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика