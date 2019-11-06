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В Вороново возложили цветы к памятнику Ленину
07.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
7 ноября в райцентре отметили 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции традиционной церемонией — возложением цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
В памятной акции приняли участие заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица, ветераны труда и активисты молодежной районной организации, работники культуры.
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7 ноября в райцентре отметили 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции традиционной церемонией — возложением цветов к памятнику Владимиру...
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