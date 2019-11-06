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В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины

07.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины

Работы по установке скамеек на пешеходном бульваре по ул. Советской в Сморгони начались утром 6 ноября.

Напомним, этот объект реконструировался в рамках подготовки Сморгони к областному фестивалю-ярмарке «Дожинки-2019», который пройдет здесь 23 ноября

 
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины

 

www.shliah.by
 
 
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Работы по установке скамеек на пешеходном бульваре по ул. Советской в Сморгони начались утром 6 ноября. Напомним, этот объект реконструировался в рамках подготовки...
 
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