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В Сморгони на пешеходном бульваре начали установку скамеек с гербами всех районов Гродненщины
07.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Работы по установке скамеек на пешеходном бульваре по ул. Советской в Сморгони начались утром 6 ноября.
Напомним, этот объект реконструировался в рамках подготовки Сморгони к областному фестивалю-ярмарке
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Работы по установке скамеек на пешеходном бульваре по ул. Советской в Сморгони начались утром 6 ноября. Напомним, этот объект реконструировался в рамках подготовки...
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