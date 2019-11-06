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Кроссовер Audi RS Q8 установил новый рекорд Нюрбургринга
Источник материала: Tut.by
Компания Audi вернулась на легендарную «Северную петлю» за рекордным кругом среди SUV и кроссоверов. Примечательно, что лучшее время круга на свой счет записал предсерийный образец будущего «заряженного» кроссовера
От самой Audi подтверждения о новом рекорде пока не поступало, но британский
Под капотом RS Q8 расположится четырехлитровый V8 Biturbo — по предварительной информации, он будет настроен на 592 «лошадки» и 800 Нм крутящего момента. К слову, такие же характеристики у двух других новых «заряженных» Audi, оснащенных аналогичным мотором — речь идет об универсале
Все подробности о RS Q8 не за горами — не исключено, что машину рассекретят уже через пару недель на автосалоне в Лос-Анджелесе.
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Официально машину еще не представили - лучшее время круга на свой счет записал предсерийный образец «заряженного» кроссовера RS Q8.
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