﻿ Кроссовер Audi RS Q8 установил новый рекорд Нюрбургринга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кроссовер Audi RS Q8 установил новый рекорд Нюрбургринга

07.11.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Audi вернулась на легендарную «Северную петлю» за рекордным кругом среди SUV и кроссоверов. Примечательно, что лучшее время круга на свой счет записал предсерийный образец будущего «заряженного» кроссовера RS Q8.


От самой Audi подтверждения о новом рекорде пока не поступало, но британский Autocar сообщает, что стандартный круг немецкой трассы длиной 20,6 км закамуфлированный прототип RS Q8 проехал за 7 минут 42,253 секунды. И это без малого на 7 секунд быстрее прошлогоднего рекорда, установленного на Mercedes-AMG GLC 63 S.


Под капотом RS Q8 расположится четырехлитровый V8 Biturbo — по предварительной информации, он будет настроен на 592 «лошадки» и 800 Нм крутящего момента. К слову, такие же характеристики у двух других новых «заряженных» Audi, оснащенных аналогичным мотором — речь идет об универсале RS6 Avant и «пятидверке» RS7, которые были представлены в сентябре во Франкфурте. В базовой комплектации RS Q8 получит полноуправляемое шасси, активный задний дифференциал и пневмоподвеску со спортивной настройкой.

Все подробности о RS Q8 не за горами — не исключено, что машину рассекретят уже через пару недель на автосалоне в Лос-Анджелесе.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официально машину еще не представили - лучшее время круга на свой счет записал предсерийный образец «заряженного» кроссовера RS Q8.
 
Новости дня
Новости разные
 
Претендент, заподозренный в белорусофобии, стал сенатором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика