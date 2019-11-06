Кроссовер Audi RS Q8 установил новый рекорд Нюрбургринга

Источник материала: Tut.by

Компания Audi вернулась на легендарную «Северную петлю» за рекордным кругом среди SUV и кроссоверов. Примечательно, что лучшее время круга на свой счет записал предсерийный образец будущего «заряженного» кроссовера RS Q8 .





От самой Audi подтверждения о новом рекорде пока не поступало, но британский Autocar сообщает, что стандартный круг немецкой трассы длиной 20,6 км закамуфлированный прототип RS Q8 проехал за 7 минут 42,253 секунды. И это без малого на 7 секунд быстрее прошлогоднего рекорда , установленного на Mercedes-AMG GLC 63 S.





Под капотом RS Q8 расположится четырехлитровый V8 Biturbo — по предварительной информации, он будет настроен на 592 «лошадки» и 800 Нм крутящего момента. К слову, такие же характеристики у двух других новых «заряженных» Audi, оснащенных аналогичным мотором — речь идет об универсале RS6 Avant и «пятидверке» RS7 , которые были представлены в сентябре во Франкфурте. В базовой комплектации RS Q8 получит полноуправляемое шасси, активный задний дифференциал и пневмоподвеску со спортивной настройкой.

Все подробности о RS Q8 не за горами — не исключено, что машину рассекретят уже через пару недель на автосалоне в Лос-Анджелесе.