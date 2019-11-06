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В канадском аэропорту самолёт выкатился за пределы полосы во время приземления
Источник материала: СТВ
Новости Канады. В канадском аэропорту Калгари пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел во время приземления лайнера, прибывшего из Лос-Кабосе. Всех пассажиров благополучно эвакуировали и на автобусах доставили к терминалу. Никто из них не пострадал.
Администрации пришлось временно закрыть взлетно-посадочную полосу, что привело к задержке некоторых рейсов. Однако после того, как самолет отбуксировали, аэропорт возобновил работу в обычном режиме.
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Новости Канады. В канадском аэропорту Калгари пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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