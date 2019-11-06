ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В канадском аэропорту самолёт выкатился за пределы полосы во время приземления

07.11.2019 14:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Канады. В канадском аэропорту Калгари пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время приземления лайнера, прибывшего из Лос-Кабосе. Всех пассажиров благополучно эвакуировали и на автобусах доставили к терминалу. Никто из них не пострадал.

В канадском аэропорту самолёт выкатился за пределы полосы во время приземления

Администрации пришлось временно закрыть взлетно-посадочную полосу, что привело к задержке некоторых рейсов. Однако после того, как самолет отбуксировали, аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. В канадском аэропорту Калгари пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
29 ноября группа Riverstone представит свой новый альбом в клубе «Паркинг»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика