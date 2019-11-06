В канадском аэропорту самолёт выкатился за пределы полосы во время приземления

Источник материала: СТВ

Новости Канады. В канадском аэропорту Калгари пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время приземления лайнера, прибывшего из Лос-Кабосе. Всех пассажиров благополучно эвакуировали и на автобусах доставили к терминалу. Никто из них не пострадал.





Администрации пришлось временно закрыть взлетно-посадочную полосу, что привело к задержке некоторых рейсов. Однако после того, как самолет отбуксировали, аэропорт возобновил работу в обычном режиме.