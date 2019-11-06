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С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

07.11.2019 14:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По сложившейся в Беларуси традиции, 7 ноября – это время завершения строительства важнейших социальных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарки получают жители всех регионов.

С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

Один из самых долгожданных для жителей Лиды – открытие детского сада в новом молодом микрорайоне города. Он рассчитан на 230 мест. Оснащен по последнему слову – в отделке только натуральные экологичные материалы, мебель без острых углов, есть сенсорная комната, спортивный и тренажерный залы, компьютерный класс и бассейн.

Позаботились здесь и о безопасности – установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения. Таким образом, в Лиде теперь полностью решен вопрос с детскими садами шаговой доступности.

С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

Анна Барановская, жительница Лиды:
Очень рады, что наконец-то открылся сад, к тому же очень близко, практически через дорогу.

С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Рассматриваю открытие данного детского садика в двух аспектах: первый – решение социальных задач, социальных вопросов нашей страны, в том числе Лиды; второй аспект – активизация инвестиционной деятельности в стране через оживление работы строительного комплекса.

Добавим, открытие детского сада – это еще и трудоустройство для местных жителей. Создано около 70 новых рабочих мест. В целом, в Гродненской области ежегодно вводят не менее двух детских садов. За последние годы их появилось больше десятка. Строительство ведется и в данный момент.

С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

С сенсорной комнатой, компьютерным классом и бассейном. Современный детский сад на 230 мест открыли в Лиде

Люди в материале: Леонид Анфимов, Анна Барановская
 
 
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Новости Беларуси. По сложившейся в Беларуси традиции, 7 ноября – это время завершения строительства важнейших социальных объектов, сообщили в программе Новости «24...
 
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