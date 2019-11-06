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Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси проходят выборы в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»
Отметим, в состав верхней палаты парламента входят 64 представителя. Тайным голосованием выбирают по 8 кандидатов от каждой области и Минска. Еще 8 сенаторов имеет право назначить Президент.
Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК:
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Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне
Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси проходят выборы в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета...
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