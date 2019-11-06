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Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне

07.11.2019 14:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси проходят выборы в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»

Отметим, в состав верхней палаты парламента входят 64 представителя. Тайным голосованием выбирают по 8 кандидатов от каждой области и Минска. Еще 8 сенаторов имеет право назначить Президент.

Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне

Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК:
Это люди, которые уже выдвигали свои кандидатуры и которые поддерживались на соответствующем уровне, я имею в виду депутаты местного Совета. Это не то, что сегодня они собрались и впервые их увидели. Они о них уже знали, они изучили их и профессиональный путь, и жизненный путь. Конечно же, я думаю, что поддержание будет достаточного уровня.

Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне

Вадим Ипатов о кандидатах в Совет Республики: Это люди, которые уже поддерживались на соответствующем уровне

Подробнее о выборы в парламент Беларуси читайте здесь.

Люди в материале: Вадим Ипатов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси проходят выборы в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета...
 
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