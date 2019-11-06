ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По ночам – заморозки. Погода в Беларуси на большие выходные

07.11.2019 13:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время длинных выходных в Беларуси по ночам будут заморозки. Потом снова потеплеет. 

Как сообщает Белгидромет, 8 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможны дожди, днём вероятность осадков не превышает 10%. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. 

В пятницу ночью столбик термометра будет показывать +3… +6°С, в северных районах воздух может охладиться до 0… -2°С. Днём потеплеет до +8… +10°C, в Гомельской области – до +12°C. 

9 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днём – порывистый. Ночью в республике похолодает до +1… +7°С. В северо-восточных районах при прояснениях ожидается 0… -2°С. Днём потеплеет до +6… +12°С, на южных территориях – до +13… +15°С. 

10 ноября в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +4… +11°C, днём – поднимется до +9… +15°С. 

Ранее мы рассказывали, что по погоде 8 ноября можно узнать, какой будет зима.

Что предсказывает обилие снега – читайте здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во время длинных выходных в Беларуси по ночам будут заморозки. Потом снова потеплеет.  Как сообщает Белгидромет, 8 ноября будет облачная с...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство». Президент поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика