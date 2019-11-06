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По ночам – заморозки. Погода в Беларуси на большие выходные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время длинных выходных в Беларуси по ночам будут заморозки. Потом снова потеплеет.
Как
В пятницу ночью столбик термометра будет показывать +3… +6°С, в северных районах воздух может охладиться до 0… -2°С. Днём потеплеет до +8… +10°C, в Гомельской области – до +12°C.
9 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днём – порывистый. Ночью в республике похолодает до +1… +7°С. В северо-восточных районах при прояснениях ожидается 0… -2°С. Днём потеплеет до +6… +12°С, на южных территориях – до +13… +15°С.
10 ноября в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +4… +11°C, днём – поднимется до +9… +15°С.
Ранее мы рассказывали, что по погоде 8 ноября можно узнать, какой будет зима.
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Новости Беларуси. Во время длинных выходных в Беларуси по ночам будут заморозки. Потом снова потеплеет. Как сообщает Белгидромет, 8 ноября будет облачная с...
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