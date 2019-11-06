«Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство». Президент поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечают в Беларуси. Наша страна одна из немногих, кто сохранил эту традицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя со времен Советского Союза прошло уже много лет, идеи равенства, объединения и солидарности трудящихся актуальны и в наше время. По традиции, в этот день цветы легли к памятникам Ленина по всей стране.

Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси.









Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие. Впервые было создано белорусское государство, реализовавшее законное право нашего народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства. Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство.