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«Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство». Президент поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечают в Беларуси. Наша страна одна из немногих, кто сохранил эту традицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя со времен Советского Союза прошло уже много лет, идеи равенства, объединения и солидарности трудящихся актуальны и в наше время. По традиции, в этот день цветы легли к памятникам Ленина по всей стране.
Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство». Президент поздравил белорусов с Днём Октябрьской революции
Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечают в Беларуси. Наша страна одна из немногих, кто сохранил эту традицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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