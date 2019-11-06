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Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторов избирают на специальных заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, а также Минского городского совета.
Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:
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Олег Руммо, кандидат от Минска в члены Совета Республики: «Думать о всей системе и постоянно оглядываться по сторонам»
Новости Беларуси. Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторов избирают на специальных...
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