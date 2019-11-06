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Как людей катают на МАЗах на испытательном полигоне: «Никто на вопрос: «Едем ещё один круг?», – ни разу не сказал: «Едем»
Источник материала: СТВ
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Вадим Щеглов:
Сергей Вязович:
И второй круг – чуть-чуть увеличиваем темп. И на финише этого круга, если мы проезжаем со средней скоростью примерно 100-120 километров в час – это меньше двух минут, никто на вопрос: «Едем ещё один круг?», – ни разу не сказал «Едем».
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Как людей катают на МАЗах на испытательном полигоне: «Никто на вопрос: «Едем ещё один круг?», – ни разу не сказал: «Едем»
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вот у вас под Борисовом есть полигон испытательный, где Вы катаете людей. Вы...
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