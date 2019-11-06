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Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»

07.11.2019 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей, вот недавно общались с белорусской спортсменкой Наталией Цилинской. Так вот она сказала, что если нет мышечной боли, то это не спорт. Многие представляют водителя грузовика, как водителя – где там мышечная боль? Или я ошибаюсь?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Очень сильно ошибаетесь. Физическая подготовка всех членов экипажа находится на таком высоком уровне, что обычному человеку даже, наверное, в каких-то самых страшных снах не представляется та нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки.

Физическая подготовка больше направлена на те группы мышц, которые в основной жизни не используются: это группа мышц, поддерживающая позвоночник, шею. Основные травмы, которые мы получаем во время гонки – это ударная нагрузка.

Но мышечная боль от нас, вообще, никогда не уходит во время гонок. Поэтому можно смело сказать, что это настоящий вид спорта.

Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»

В течение всего года члены экипажа не перестают тренироваться, поддерживают форму. Единственное, что в период перед крупными стартами эта интенсивность увеличивается для того, чтобы набрать оптимальную физическую форму. Но в течение года постоянно проходят занятия, несмотря на то, что мы принимаем участие – от 3 до 4 стартов только в году.

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Сергей, вот недавно общались с белорусской спортсменкой Наталией Цилинской. Так...
 
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