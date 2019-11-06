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Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»
Источник материала: СТВ
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Но мышечная боль от нас, вообще, никогда не уходит во время гонок. Поэтому можно смело сказать, что это настоящий вид спорта.
В течение всего года члены экипажа не перестают тренироваться, поддерживают форму. Единственное, что в период перед крупными стартами эта интенсивность увеличивается для того, чтобы набрать оптимальную физическую форму. Но в течение года постоянно проходят занятия, несмотря на то, что мы принимаем участие – от 3 до 4 стартов только в году.
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Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»
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