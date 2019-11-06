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900-сильный «заряд» на «механике»: Ford показал электрическую версию Mustang

07.11.2019 14:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К открывшемуся 5 ноября в Лас-Вегасе тюнинг-шоу SEMA компания Ford подготовила чуть ли не с три десятка доработанных машин, большинство из которых отличаются от серийных внешним обвесом и набором аксессуаров, то есть о каком-либо вмешательстве в техническую часть речи не идет. Однако прототип Mustang Lithium представляет особый интерес именно изменениями в начинке.


Прототип Mustang, которому вживили электропривод, создан в сотрудничестве с компанией Webasto. Электрическая установка на месте привычного V8 включает мотор Phi-Power, мощные инверторы и высоковольтную батарею, емкость которой, впрочем, не называется. Собственно, Webasto разработала для Mustang Lithium электрическую систему с рабочим напряжением 800 вольт — в Ford подчеркивают, что это в два раза больше, чем у большинства современных электрокаров.


Это означает не только меньшее сечение и массу проводки, но и меньшее время зарядки тяговой батареи, хотя конкретных цифр американцы опять-таки не приводят. Известна лишь отдача электрического «Мустанга» — 900 лошадиных сил и 1355 Нм. Но, что еще интереснее, состыкован электромотор с обычной 6-ступенчатой «механикой» Getrag MT82, которую, разумеется, пришлось усилить, чтобы она могла «переварить» возросший крутящий момент. На установку старой доброй «механики» разработчики пошли ради «большей вовлеченности водителя в процесс управления».


Среди прочих особенностей электрического Mustang — дифференциал Super 8.8 Torsen, заниженная подвеска с более жесткими пружинами и амортизаторами, усиленный кузов, углепластиковый аэродинамический обвес, тормоза Brembo и 20-дюймовые кованые колесные диски Forgeline с шинами Michelin Pilot Sport 4S.


О сроках запуска электрического Mustang в серию ничего не сообщается. В ближайшие пару лет в электрификацию своего модельного ряда Ford инвестирует около 11,5 миллиардов долларов — уже этой осенью пройдет премьера электрического кроссовера в стиле того же Mustang, а позже на электротягу переведут и полноразмерный пикап F-150.

 
 
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К только что открывшемуся в Лас-Вегасе тюнинг-шоу SEMA компания Ford подготовила необычный прототип Mustang, оснащенного электроприводом и 6-ступенчатой «механикой».
 
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