900-сильный «заряд» на «механике»: Ford показал электрическую версию Mustang

Источник материала: Tut.by

К открывшемуся 5 ноября в Лас-Вегасе тюнинг-шоу SEMA компания Ford подготовила чуть ли не с три десятка доработанных машин, большинство из которых отличаются от серийных внешним обвесом и набором аксессуаров, то есть о каком-либо вмешательстве в техническую часть речи не идет. Однако прототип Mustang Lithium представляет особый интерес именно изменениями в начинке.





Прототип Mustang, которому вживили электропривод, создан в сотрудничестве с компанией Webasto. Электрическая установка на месте привычного V8 включает мотор Phi-Power, мощные инверторы и высоковольтную батарею, емкость которой, впрочем, не называется. Собственно, Webasto разработала для Mustang Lithium электрическую систему с рабочим напряжением 800 вольт — в Ford подчеркивают, что это в два раза больше, чем у большинства современных электрокаров.





Это означает не только меньшее сечение и массу проводки, но и меньшее время зарядки тяговой батареи, хотя конкретных цифр американцы опять-таки не приводят. Известна лишь отдача электрического «Мустанга» — 900 лошадиных сил и 1355 Нм. Но, что еще интереснее, состыкован электромотор с обычной 6-ступенчатой «механикой» Getrag MT82, которую, разумеется, пришлось усилить, чтобы она могла «переварить» возросший крутящий момент. На установку старой доброй «механики» разработчики пошли ради «большей вовлеченности водителя в процесс управления».





Среди прочих особенностей электрического Mustang — дифференциал Super 8.8 Torsen, заниженная подвеска с более жесткими пружинами и амортизаторами, усиленный кузов, углепластиковый аэродинамический обвес, тормоза Brembo и 20-дюймовые кованые колесные диски Forgeline с шинами Michelin Pilot Sport 4S.





О сроках запуска электрического Mustang в серию ничего не сообщается. В ближайшие пару лет в электрификацию своего модельного ряда Ford инвестирует около 11,5 миллиардов долларов — уже этой осенью пройдет премьера электрического кроссовера в стиле того же Mustang, а позже на электротягу переведут и полноразмерный пикап F-150.