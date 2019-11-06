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Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер

07.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер

Концертный зал Гродненского городского центра культуры едва уместил всех желающих.

В фойе их встречал оркестр «Гродзенскія трубы» и действующие лица концерта – революционер, рабочая, чекист, военный. Гости ознакомились с тематической книжной выставкой.

Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер
Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер
Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер

Собравшихся поздравил с праздником председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров. Он сделал своеобразный экскурс в развитие нашего региона за последние сто с лишним лет, подчеркнул значимость события для новой истории Гродно.

 

Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер

 Сегодня мы с уверенностью говорим – нам удалось справиться, выстоять, найти свой путь развития и смело смотреть в будущее, – подчеркнул в своем обращении  к участникам торжества Борис Федоров. – Беларусь вышла на мировую политическую арену самостоятельным государством, совершила гигантский скачок в экономическом и культурном строительстве. Наша республика является одним из мировых лидеров по доле социальных расходов в структуре распределения валового внутреннего продукта. Мы развиваем и совершенствуем свою экономику – производим новые виды продукции, выходим на рынки стран мира. Все мы каждый день своим трудом на благо Родины пишем историю страны.

Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер
Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер
Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер
Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер
Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер

Музыкальное сопровождение праздничного концерта вели  Заслуженный коллектив страны « Академический ансамбль песни и танца  Вооруженных Сил Республики Беларусь», творческие коллективы областного центра.

 

Николай ШЛЫК
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО
 
Теги: Гродно
 
 
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Концертный зал Гродненского городского центра культуры едва уместил всех желающих. В фойе их встречал оркестр «Гродзенскія трубы» и действующие лица
 
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