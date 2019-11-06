Накануне 102-й годовщины Октябрьской революции в Гродно прошел праздничный вечер

Концертный зал Гродненского городского центра культуры едва уместил всех желающих.





– Сегодня мы с уверенностью говорим – нам удалось справиться, выстоять, найти свой путь развития и смело смотреть в будущее, – подчеркнул в своем обращении к участникам торжества Борис Федоров. – Беларусь вышла на мировую политическую арену самостоятельным государством, совершила гигантский скачок в экономическом и культурном строительстве. Наша республика является одним из мировых лидеров по доле социальных расходов в структуре распределения валового внутреннего продукта. Мы развиваем и совершенствуем свою экономику – производим новые виды продукции, выходим на рынки стран мира. Все мы каждый день своим трудом на благо Родины пишем историю страны.













