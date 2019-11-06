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У заднеприводного купе M2 появилась самая «злая» модификация CS

07.11.2019 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе BMW представит новую «двухдверку» M2 CS. По сути, это будет еще более эксклюзивный и мощный вариант купе M2 Competition, которое баварцы вывели на рынок в прошлом году.


Заимствованная у купе M4 Competition рядная трехлитровая битурбо-«шестерка» под капотом более компактной M2 CS развивает 450 лошадиных сил — на 40 сил больше, чем у M2 Competition. Крутящий момент остался при прежних 550 Нм. Время разгона до 100 км/ч немного сократилось и зависит от выбранной коробки передач — с 6-ступенчатой «механикой» стандартный спринт у купе занимает 4,2 секунды, а с опциональным 7-ступенчатым «роботом» M DCT Drivelogic 4 секунды. Максимальная скорость в любом случае — 280 км/ч.


Карбоновая крыша сделала кузов M2 CS более жестким и вместе с облегченным капотом (также из углепластика) снизила центр тяжести автомобиля. Из карбона выполнены и аэродинамические элементы, увеличивающие прижимную силу — передний сплиттер, задний спойлер и диффузор. Углепластик широко используется и в отделке салона купе — наряду с кожей Merino и алькантарой.


Уже в «базе» на M2 CS установлены адаптивная M-подвеска, тормоза M Sport с дисками большего диаметра (передние — 400 мм, задние — 380 мм) и 19-дюймовые колесные диски черного матового цвета с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 (в качестве бесплатной опции предлагаются шины Michelin Pilot Super Sport).


Производство M2 CS стартует следующей весной, причем такое купе будет выпускаться только на протяжении одного модельного года. В Германии стартовая стоимость составит 95 тысяч евро.

 
 
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На грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе BMW представит новую «двухдверку» M2 CS. По сути, это будет еще более эксклюзивный и мощный вариант купе M2 Competition, которое...
 
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