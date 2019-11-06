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Похоже, в IKEA будут продавать беларуские будильники

07.11.2019 15:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Как стало известно изданию Office Life, в декабре 2019-го для шведского ритейлера IKEA отгрузят пробную партию будильников, сделанных в Беларуси. Эту информацию сообщило руководство «Минского часового завода».

Сейчас производство локализовано на 80%. Чтобы выпускать продукцию, завод закупил новое оборудование и выполнил ремонт одного из старых помещений. Кроме того, судя по заявлению представителей предприятия, специально для сотрудничества с IKEA все бизнес-процессы адаптировали, чтобы успешно сотрудничать с мировым гигантом.

IKEA основана шведом Ингваром Кампрадом, но официально главное юрлицо зарегистрировано в Нидерландах. Это одна из самых крупных сетей магазинов мебели и бытовых товаров, продающихся под собственным брендом. Немалая часть продукции группы IKEA делается не на собственных мощностях, а у подрядчиков. Это больше тысячи фабрик по всему миру. 

Не так давно в СМИ обсуждалась информация, что IKEA планирует нарастить закупки в Беларуси. Говорили, шведский бренд сделает этого в течение года. При этом собирается ли IKEA приходит в Беларуси, по-прежнему неизвестно. Но еще летом мы рассказывали, как МАРТ пригласил ритейлер в нашу страну, пообещав тепличные условия. 

Арт на обложке: t.me/belteanews.

 
 
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Как стало известно изданию Office Life, в декабре 2019-го для шведского ритейлера IKEA отгрузят пробную партию будильников, сделанных в Беларуси. Эту информацию...
 
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