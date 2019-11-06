|
В Минске могут закрыть частный вуз, а студенты готовятся бастовать. Что происходит?!
Источник материала: KYKY>
Как
Какие специальности не получили аккредитацию
Речь идет о пяти специальностях (всего их 20), на которых учится большинство студентов – 1600 человек из 1670: «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология».
Как это вообще произошло
Со слов ректора вуза Николая Суши, руководство заведения выполнило все критерии. Тем не менее, комиссия выявила нарушения: это несоответствие учебных планов стандартам, необеспеченность в полной мере литературой в библиотеке. «Аккредитация не подтверждается только при серьезных нарушениях законодательства об образовании. Например, по лицензии мы можем учить 1000 студентов, а учим 1001 или, предположим, готовим специалистов, которые не предусмотрены лицензией. Все замечания, что сделали нам, исправимы», – заявил ректор.
Как вуз пытается решить проблему
Руководство МИУ подаст апелляцию в Департамент контроля качества образования, чтобы обжаловать отказ от продления аккредитации. Параллельно с этим в вузе решают, как помочь студентам, которые рискуют лишиться дипломов. Сами студенты намерены организовать забастовку: она пройдет в стенах здания, чтобы тем самым не нарушать общественный порядок. Администрация вуза в этом ребят поддерживает.
Что говорят чиновники
Министр образования Игорь Карпенко, который ранее пожаловался на вуз в Генпрокуратуру (уголовное дело не завели, потому что нарушений закона об образовании не выявили),
«К проведению аккредитации в Минском инновационном университете (МИУ) были привлечены опытные эксперты. Комиссия в своем заключении изложила недостатки, часть которых носит существенный характер, что не позволяет выдать свидетельство об аккредитации по пяти специальностям первой ступени высшего образования и трем специальностям переподготовки. У меня как у министра нет оснований не доверять комиссии и сомневаться в обоснованности ее заключения», – рассказал Карпенко.
Министр также добавил, что студентам не стоит волноваться, так как они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома.
«А ректору МИУ Николаю Суше порекомендовал бы не манипулировать общественным мнением, а вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства, едиными для всех учреждений образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности», – резюмировал Игорь Карпенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно TUT.by, Минобр не продлил аккредитацию нескольких специальностей Минского инновационного университета – вуза, который существует почти 30 лет и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)