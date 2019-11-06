В Минске могут закрыть частный вуз, а студенты готовятся бастовать. Что происходит?!

Источник материала: KYKY

Как стало известно TUT.by, Минобр не продлил аккредитацию нескольких специальностей Минского инновационного университета – вуза, который существует почти 30 лет и единственный в Беларуси помогает заключенным дистанционно получить образование. Теперь 1,5 тысячи человек могут остаться без диплома. Чтобы выразить протест, студенты объявили, что 11 ноября устроят забастовку.

Какие специальности не получили аккредитацию

Речь идет о пяти специальностях (всего их 20), на которых учится большинство студентов – 1600 человек из 1670: «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология».

Как это вообще произошло

Со слов ректора вуза Николая Суши, руководство заведения выполнило все критерии. Тем не менее, комиссия выявила нарушения: это несоответствие учебных планов стандартам, необеспеченность в полной мере литературой в библиотеке. «Аккредитация не подтверждается только при серьезных нарушениях законодательства об образовании. Например, по лицензии мы можем учить 1000 студентов, а учим 1001 или, предположим, готовим специалистов, которые не предусмотрены лицензией. Все замечания, что сделали нам, исправимы», – заявил ректор.

Как вуз пытается решить проблему

Руководство МИУ подаст апелляцию в Департамент контроля качества образования, чтобы обжаловать отказ от продления аккредитации. Параллельно с этим в вузе решают, как помочь студентам, которые рискуют лишиться дипломов. Сами студенты намерены организовать забастовку: она пройдет в стенах здания, чтобы тем самым не нарушать общественный порядок. Администрация вуза в этом ребят поддерживает.

Что говорят чиновники

Министр образования Игорь Карпенко, который ранее пожаловался на вуз в Генпрокуратуру (уголовное дело не завели, потому что нарушений закона об образовании не выявили), прокомментировал ситуацию с МИУ:

«К проведению аккредитации в Минском инновационном университете (МИУ) были привлечены опытные эксперты. Комиссия в своем заключении изложила недостатки, часть которых носит существенный характер, что не позволяет выдать свидетельство об аккредитации по пяти специальностям первой ступени высшего образования и трем специальностям переподготовки. У меня как у министра нет оснований не доверять комиссии и сомневаться в обоснованности ее заключения», – рассказал Карпенко.

Министр также добавил, что студентам не стоит волноваться, так как они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома.

«А ректору МИУ Николаю Суше порекомендовал бы не манипулировать общественным мнением, а вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства, едиными для всех учреждений образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности», – резюмировал Игорь Карпенко.