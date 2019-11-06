Как беларусы не ходят на встречи с кандидатами в депутаты. В двух фотографиях

Источник материала: KYKY

Последнее время только и разговоров, что о выборах в беларуский парламент. Кандидаты на полную мощность включились в промоутинг личных брендов и пустились устраивать встречи с избирателями. Но, к несчастью, не у всех получается так же успешно, как у экс-министра информации Лилии Ананич, для которой солд-аут – привычное дело, судя по ее Instagram . Мы решили на примерах двух печальных фотографий продемонстрировать, что бывает, если перестать принуждать беларусов ходить на встречи.

Фотография первая. Игорь Борисов

Лидер БСДП Игорь Борисов подробно рассказывал в своем профиле Facebook, как трудно ему было организовать встречу с избирателями. Школа, куда он позвонил изначально, сразу попросила «пожалеть трудовой коллектив» и не приходить. В итоге Борисову досталось помещение Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства. Но на встречу туда, кроме самого Борисова, никто не явился.

«Встречи с избирателями без административного ресурса выглядят примерно так. Вчера объявления с приглашениями на встречу были развешаны почти на 70 ближайших к месту встречи с кандидатом в депутаты подъездах. Все больше люблю беларусов, понимающих, что к чему. За последние 25 лет власть так боролась с оппозицией, что победила не только ее, но и себя саму, ибо, как говорят умные люди: оппозиция – это зеркало власти», – подписал снимок Игорь Борисов.

Фотография вторая. Андрей Савиных

Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, которого поддерживал даже Александр Лукашенко и против которого уже успели ополчиться пользователи сети за расклейку агитационных плакатов по городу, в том же Facebook гордо показывал , как много людей идут с ним увидеться. Все переменилось 6 ноября: как и в случае с Борисовым, не пришел ни один человек.

Правда, Савиных счел, что проблема в неверном выборе даты: «Игорь Борисов, вы не одиноки! «Путь кандидата не устлан розами». 6 ноября, накануне длинных выходных, плюс ливень, мне не удалось собрать людей на встречу. Моя ошибка. Неправильно выбрал день. Но уверен, «завтра будет лучше, чем вчера».