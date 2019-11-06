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Как беларусы не ходят на встречи с кандидатами в депутаты. В двух фотографиях
Источник материала: KYKY>
Последнее время только и разговоров, что о выборах в беларуский парламент. Кандидаты на полную мощность включились в промоутинг личных брендов и пустились устраивать встречи с избирателями. Но, к несчастью, не у всех получается так же успешно, как у экс-министра информации Лилии Ананич, для которой солд-аут – привычное дело,
Фотография первая. Игорь Борисов
Лидер БСДП Игорь Борисов подробно
«Встречи с избирателями без административного ресурса выглядят примерно так. Вчера объявления с приглашениями на встречу были развешаны почти на 70 ближайших к месту встречи с кандидатом в депутаты подъездах. Все больше люблю беларусов, понимающих, что к чему. За последние 25 лет власть так боролась с оппозицией, что победила не только ее, но и себя саму, ибо, как говорят умные люди: оппозиция – это зеркало власти», – подписал снимок Игорь Борисов.
Фотография вторая. Андрей Савиных
Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, которого
Правда, Савиных счел, что проблема в неверном выборе даты: «Игорь Борисов, вы не одиноки! «Путь кандидата не устлан розами». 6 ноября, накануне длинных выходных, плюс ливень, мне не удалось собрать людей на встречу. Моя ошибка. Неправильно выбрал день. Но уверен, «завтра будет лучше, чем вчера».
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Последнее время только и разговоров, что о выборах в беларуский парламент. Кандидаты на полную мощность включились в промоутинг личных брендов и пустились...
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