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Как беларусы не ходят на встречи с кандидатами в депутаты. В двух фотографиях

07.11.2019 13:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Последнее время только и разговоров, что о выборах в беларуский парламент. Кандидаты на полную мощность включились в промоутинг личных брендов и пустились устраивать встречи с избирателями. Но, к несчастью, не у всех получается так же успешно, как у экс-министра информации Лилии Ананич, для которой солд-аут – привычное дело, судя по ее Instagram. Мы решили на примерах двух печальных фотографий продемонстрировать, что бывает, если перестать принуждать беларусов ходить на встречи.

Фотография первая. Игорь Борисов

Лидер БСДП Игорь Борисов подробно рассказывал в своем профиле Facebook, как трудно ему было организовать встречу с избирателями. Школа, куда он позвонил изначально, сразу попросила «пожалеть трудовой коллектив» и не приходить. В итоге Борисову досталось помещение Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства. Но на встречу туда, кроме самого Борисова, никто не явился.

«Встречи с избирателями без административного ресурса выглядят примерно так. Вчера объявления с приглашениями на встречу были развешаны почти на 70 ближайших к месту встречи с кандидатом в депутаты подъездах. Все больше люблю беларусов, понимающих, что к чему. За последние 25 лет власть так боролась с оппозицией, что победила не только ее, но и себя саму, ибо, как говорят умные люди: оппозиция – это зеркало власти», – подписал снимок Игорь Борисов.

Фотография вторая. Андрей Савиных

Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, которого поддерживал даже Александр Лукашенко и против которого уже успели ополчиться пользователи сети за расклейку агитационных плакатов по городу, в том же Facebook гордо показывал, как много людей идут с ним увидеться. Все переменилось 6 ноября: как и в случае с Борисовым, не пришел ни один человек. 

Правда, Савиных счел, что проблема в неверном выборе даты: «Игорь Борисов, вы не одиноки! «Путь кандидата не устлан розами». 6 ноября, накануне длинных выходных, плюс ливень, мне не удалось собрать людей на встречу. Моя ошибка. Неправильно выбрал день. Но уверен, «завтра будет лучше, чем вчера».

 
 
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Последнее время только и разговоров, что о выборах в беларуский парламент. Кандидаты на полную мощность включились в промоутинг личных брендов и пустились...
 
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