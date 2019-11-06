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«Я не человек Беларуси». Рэпер Серёга решил отказаться от беларуского гражданства

07.11.2019 14:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруский (пока еще) рэпер Серега (да-да, тот самый автор хита «Черный бумер») пришел на интервью к автору YouTube-канала «Зе Интервьюер». В беседе с шоуменом Анатолием Анатоличем музыкант заявил, что в ближайшее время откажется от беларуского гражданства и станет украинцем.

«Я не человек Беларуси». Рэпер Серёга решил отказаться от беларуского гражданства
Разговор зашел о президентских выборах в Украине. 

«[Ты не гражданин Украины?] Я еще не гражданин Украины. Но через пару месяцев, надеюсь, получу гражданство».

«[Тебе нравится, что происходит [в Украине]?] Да, мне нравится, что происходит. Потому что смена власти в любом случае нужна: свежее дыхание, волна перемен, которые вселяют надежду».

«[Как часто ты бываешь в Беларуси?] Я в Беларуси бываю не очень часто, проездом, то есть практически никогда. Мой паспорт, что очень неудобно, быстро заканчивается. Беларуский паспорт – он красивый, но очень тонкий. И вот только тебе выдали новый, через неделю пограничники говорят: «Слушай, негде штамп ставить».

«[Есть ностальгия по Беларуси?] Нет, абсолютно. У меня есть ностальгия по временам Советского Союза. Я «Гомо советикус», я не человек Беларуси».

Интересно, что Серега не впервые говорит об отказе от беларуского гражданства. В последний раз он сделал такое заявление в сентябре в эфире передачи «Танцы со звездами». «Я хочу быть здесь, среди этих людей. Украина – это моя земля», – рассказал музыкант.
 
 
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Белоруский (пока еще) рэпер Серега (да-да, тот самый автор хита «Черный бумер») пришел на интервью к автору YouTube-канала «Зе Интервьюер». В беседе с шоуменом Анатолием...
 
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