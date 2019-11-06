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Длинные выходные начались: на границе с Литвой и Польшей на выезд стоят сотни автомобилей

07.11.2019 15:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Длинные выходные начались: на границе с Литвой и Польшей на выезд стоят сотни автомобилей

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Выезда в Польшу ожидают более 600 легковых авто, в том числе:

  • в пункте пропуска «Брузги» — более 170 авто
  • в «Берестовице» — более 120
  • в Бресте — более 170
  • в «Домачево» — более 100
  • в «Песчатке» — более 100.

На выезд в Литву скопилось почти 500 авто:

  • «Котловка» — более 40
  • «Каменный Лог» — более 120
  • «Лоша» — более 130
  • «Бенякони» — более 190
  • «Привалка» — более 100.

В пункте пропуска «Урбаны» на границе с Латвией стоит 10 автомобилей.

Выезда в Украину в общей сложности ожидают более 160 авто:

  • «Олтуш» — более 30
  • «Мокраны» — более 60
  • «Новая Гута» — более 40
  • «Веселовка» — более 30

«Въезд в Украину, „Мокраны“, приехали в 6 утра, на выезд стояли 2 часа. А сейчас просто стоим уже 2,5 часа, ждем въезда в Украину», — сообщает наш читатель.

Фото читателя TUT.BY

Напомним, на этой неделе у белорусов целых четыре выходных дня. Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября.

Накануне Госпогранкомитет и Таможенный комитет сообщили, что будут работать в усиленном режиме — в пунктах пропуска организованы дополнительные рабочие места, увеличено количество сотрудников в дежурных сменах.

«В указанный период в пунктах пропуска будет увеличена численность сотрудников, кроме того, с пограничными ведомствами сопредельных государств проработаны вопросы ритмичности оформления пересекающих границу лиц и пропуска транспортных средств», — проинформировало ведомство.

Госпогранкомитет также предупреждает водителей, что в конце недели возможны очереди в обратном направлении — «граждане, выехавшие за рубеж, будут возвращаться домой».

 
Теги: Брест
 
 
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  В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. ...
 
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