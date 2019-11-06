Длинные выходные начались: на границе с Литвой и Польшей на выезд стоят сотни автомобилей

Источник материала: Виртуальный Брест

В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.





Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Выезда в Польшу ожидают более 600 легковых авто, в том числе:

в пункте пропуска «Брузги» — более 170 авто

в «Берестовице» — более 120

в Бресте — более 170

в «Домачево» — более 100

в «Песчатке» — более 100.

На выезд в Литву скопилось почти 500 авто:

«Котловка» — более 40

«Каменный Лог» — более 120

«Лоша» — более 130

«Бенякони» — более 190

«Привалка» — более 100.

В пункте пропуска «Урбаны» на границе с Латвией стоит 10 автомобилей.

Выезда в Украину в общей сложности ожидают более 160 авто:

«Олтуш» — более 30

«Мокраны» — более 60

«Новая Гута» — более 40

«Веселовка» — более 30

«Въезд в Украину, „Мокраны“, приехали в 6 утра, на выезд стояли 2 часа. А сейчас просто стоим уже 2,5 часа, ждем въезда в Украину», — сообщает наш читатель.

Фото читателя TUT.BY

Напомним, на этой неделе у белорусов целых четыре выходных дня. Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября.

Накануне Госпогранкомитет и Таможенный комитет сообщили, что будут работать в усиленном режиме — в пунктах пропуска организованы дополнительные рабочие места, увеличено количество сотрудников в дежурных сменах.

«В указанный период в пунктах пропуска будет увеличена численность сотрудников, кроме того, с пограничными ведомствами сопредельных государств проработаны вопросы ритмичности оформления пересекающих границу лиц и пропуска транспортных средств», — проинформировало ведомство.

Госпогранкомитет также предупреждает водителей, что в конце недели возможны очереди в обратном направлении — «граждане, выехавшие за рубеж, будут возвращаться домой».