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Длинные выходные начались: на границе с Литвой и Польшей на выезд стоят сотни автомобилей
07.11.2019 15:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Фото: Инга Шкелер, TUT.BY
Выезда в Польшу ожидают более 600 легковых авто, в том числе:
На выезд в Литву скопилось почти 500 авто:
В пункте пропуска «Урбаны» на границе с Латвией стоит 10 автомобилей.
Выезда в Украину в общей сложности ожидают более 160 авто:
«Въезд в Украину, „Мокраны“, приехали в 6 утра, на выезд стояли 2 часа. А сейчас просто стоим уже 2,5 часа, ждем въезда в Украину», — сообщает наш читатель.
Фото читателя TUT.BY
Напомним, на этой неделе у белорусов целых четыре выходных дня. Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября.
Накануне Госпогранкомитет и Таможенный комитет сообщили, что будут работать в усиленном режиме — в пунктах пропуска организованы дополнительные рабочие места, увеличено количество сотрудников в дежурных сменах.
«В указанный период в пунктах пропуска будет увеличена численность сотрудников, кроме того, с пограничными ведомствами сопредельных государств проработаны вопросы ритмичности оформления пересекающих границу лиц и пропуска транспортных средств», — проинформировало ведомство.
Госпогранкомитет также предупреждает водителей, что в конце недели возможны очереди в обратном направлении — «граждане, выехавшие за рубеж, будут возвращаться домой».
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В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. ...
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