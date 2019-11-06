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В Столине открыли новый детский Дом семейного типа

07.11.2019 15:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жить в нём будет семья Андрейковец.

В Столине открыли новый детский Дом семейного типа

Фото Светланы Степанюк

В Столине по улице Зорге торжественно открыли новый детский Дом семейного типа. Ключи от него вручили семье Анатолия и Ирины Андрейковец. У них трое своих детей, и они решились взять на воспитание ещё три девочки, оставшихся без попечения родителей.

Данный детский Дом семейного типа уже третий на улице Зорге. Два других были возведены и переданы таким же новосёлам ещё раньше. Нынешний возведён силами Столинской ДСПМК-32. Именно эта организация являлась генеральным подрядчиком, выполнив как все общестроительные работы, так и благоустройство прилегающей к зданию территории, устройство детской игровой площадки и т.д.

Дом семейного типа полностью укомплектован необходимой мебелью. Словом, сделано всё, чтобы дети росли в хороших условиях.

 
 
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  Жить в нём будет семья Андрейковец. Фото Светланы Степанюк В Столине по улице Зорге торжественно открыли новый детский Дом семейного типа. Ключи от него вручили...
 
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