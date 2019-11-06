Брестчане приручили богомола, и вот что из этого вышло

Источник материала: Виртуальный Брест

Летом на балкон квартиры брестчан Прокопчуков — филолога Алеси и орнитолога Вадима — залетели два богомола. Хозяева, у которых в городской квартире принципиально нет никаких животных, не устояли, оставили нежданных гостей у себя.





Алеся рассказывает, что гостям понравилась орхидея:

— Жили там, мы их кормили мухами, насекомыми, что из деревни привозили. Одно насекомое жило с нами три месяца. Ело с рук. Это было очень необычно и увлекательно, когда мы его кормили. А на днях мы обнаружили, что вылупилось потомство.













Алеся вспоминает, что утром увидели на подоконнике насекомых, приняли их за муравьев, оказалось — богомолы:

— Маленькие, меньше сантиметра. Разбежались по всей квартире. Получается, вылупилось около сотни или даже больше. Выжили пять штук, мы поселили их на орхидее.